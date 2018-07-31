Как московская ДПС «разводит» водителей на взятки за пьянку

В Щербинский районный суд в Новой Москве отправилось уголовное дело группы теперь уже бывших сотрудников дорожной полиции, которые с помощью китайских алкотестеров вымогали взятки у трезвых водителей за езду якобы в пьяном виде.
Максим Строкер

Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников ГИБДД ТиНАО. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 5 статьи 290 УК РФ — «получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сопряженное с вымогательством взятки». В официальном сообщении Генпрокуратуры говорится, что в 2015—2016 годах экс-полицейские останавливали для проверки документов водителей и требовали прохождения освидетельствования с помощью «прибора внешне схожего с алкотестером».

Используемый ими прибор показывал у водителей наличие опьянения, после чего сотрудники ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение к административной ответственности требовали взятку. Так, по данным следствия, в октябре 2015 года гибддшники-вымогатели потребовали от остановленного ими водителя за несоставление протокола о пьянке за рулем 60 000 рублей. Для перечисления этой суммы сотрудники ДПС сообщили водителю номер банковской карты.

Еще одни доказанный эпизод произошел в январе 2016 года. Тогда вымогатели получили от остановленного ими водителя по отработанной схеме 100 000 рублей. Сообщается также, что один из обвиняемых в вымогательстве бывших сотрудников ДПС некоторое время назад уже был приговорен к реальному сроку заключения за аналогичное преступление Троицким районным судом Москвы. Однако теперь прокуратура выявила новые эпизоды его преступной деятельности.

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31 июля 2018
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