Как московская ДПС «разводит» водителей на взятки за пьянку

Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников ГИБДД ТиНАО. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 5 статьи 290 УК РФ — «получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сопряженное с вымогательством взятки». В официальном сообщении Генпрокуратуры говорится, что в 2015—2016 годах экс-полицейские останавливали для проверки документов водителей и требовали прохождения освидетельствования с помощью «прибора внешне схожего с алкотестером».

Используемый ими прибор показывал у водителей наличие опьянения, после чего сотрудники ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение к административной ответственности требовали взятку. Так, по данным следствия, в октябре 2015 года гибддшники-вымогатели потребовали от остановленного ими водителя за несоставление протокола о пьянке за рулем 60 000 рублей. Для перечисления этой суммы сотрудники ДПС сообщили водителю номер банковской карты.

Еще одни доказанный эпизод произошел в январе 2016 года. Тогда вымогатели получили от остановленного ими водителя по отработанной схеме 100 000 рублей. Сообщается также, что один из обвиняемых в вымогательстве бывших сотрудников ДПС некоторое время назад уже был приговорен к реальному сроку заключения за аналогичное преступление Троицким районным судом Москвы. Однако теперь прокуратура выявила новые эпизоды его преступной деятельности.