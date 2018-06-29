ГИБДД освоила новые способы штрафовать водителей за скорость

С подобным явлением автомобилисты стали сталкиваться все чаще. В принципе, ничего сверхъестественного здесь нет: стоит ограничение — будь любезен, не нарушай! Тем более, что по регламенту ГАИ с отсылом на некоторые оговорочки в КоАП, даже на автобане, допускающем езду со скоростью 110 км/ч, можно воткнуть знак, запрещающий движение свыше 80, 60, да хоть и 40 км/ч.

К примеру, если тот или иной участок проезжей части был признан аварийным, особо опасным или на нем ведутся ремонтные работы. Провести подобное по бумагам проще простого, а вот проверить на деле — увы. Да и кто будет проверять, если это очередная возможность массово взбодрить водителей на деньги.

Что для этого нужно? Правильно: встать придорожным полицейским в зоне действия знака с сетью и кормушкой, или установить камеру автоматической фото- видеофиксации нарушений. Как это регулярно происходит на ряде федеральных трасс, а в некоторых случаях и в черте городов. Например, на Новорижском, Ильинском, Симферопольском, Осташковском, Волковском и Ярославском шоссе.