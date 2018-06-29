ГИБДД освоила новые способы штрафовать водителей за скорость

Фото и видео: АвтоВзгляд
Вот скажите, зачем на многополосной автостраде, где всю дорогу можно топить не меньше 80 км/ч, бах — и установлен знак с ограничением скорости 60 км/ч, а буквально через сотню метров его снова меняет табличка, разрешающая ехать 80 км/x? Аварийный участок дороги? Как бы не так — очередная ловушка ГИБДД!
Вячеслав Василенко

С подобным явлением автомобилисты стали сталкиваться все чаще. В принципе, ничего сверхъестественного здесь нет: стоит ограничение — будь любезен, не нарушай! Тем более, что по регламенту ГАИ с отсылом на некоторые оговорочки в КоАП, даже на автобане, допускающем езду со скоростью 110 км/ч, можно воткнуть знак, запрещающий движение свыше 80, 60, да хоть и 40 км/ч.

К примеру, если тот или иной участок проезжей части был признан аварийным, особо опасным или на нем ведутся ремонтные работы. Провести подобное по бумагам проще простого, а вот проверить на деле — увы. Да и кто будет проверять, если это очередная возможность массово взбодрить водителей на деньги.

Что для этого нужно? Правильно: встать придорожным полицейским в зоне действия знака с сетью и кормушкой, или установить камеру автоматической фото- видеофиксации нарушений. Как это регулярно происходит на ряде федеральных трасс, а в некоторых случаях и в черте городов. Например, на Новорижском, Ильинском, Симферопольском, Осташковском, Волковском и Ярославском шоссе.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о ловушках, устроенных гаишниками на «Новой Риге» под прикрытием ремонтных работ, где фургоны с установленными на их крышах камерами «крепили» водителей за скорость, пользуясь расставленными временными знаками с ограничением. Правда, в отделе пропаганды ГУ ОБДД МВД РФ поспешили опровергнуть нашу информацию, сославшись на то, что комплексы фиксировали лишь нарушителей-обочечников. Хорошо, аргумент засчитан.

Но как объяснить тот факт, что похожие фургоны стоят и на Осташковке, и на Ярославке, и на отбирающем кровно заработанные у водителей по пути к морю М4 «Дон»? Там, где окопались эти машины, дорожных работ не видно, а вот временные ограничители скорости встречаются. Опять же, из-за чего? Пешеходные переходы через трассу отсутствуют, резких поворотов не наблюдается. В чем же причина установки знаков, снижающих скорость на шоссе, где водители привыкли ехать не меньше 80 км/ч?

На том же Северянинском путепроводе под волшебным образом прижившейся табличкой 60 км/ч автомобилистов и байкеров штрафует умело воткнутая у дома 2 камера, стреляющая нарушителям в зад. Стрельнула, а дальше снова разрешающий движение со скоростью 80 км/ч знак. Хитро? Еще как! Но не чересчур ли нагло? Похожая ситуация и на Волковском шоссе в районе Мытищ, и на ряде других участков.

Просим считать эту публикацию официальным обращением в ГУ ОБДД МВД РФ: неужели мобильные комплексы фиксации нарушений, причем в ряде случаев стоящие через пару сотен метров друг от друга, выписывают «письма счастья» не за скорость, а за выезд на обочину? И как можно объяснить наличие стационарных камер именно там, где установлены знаки, не пойми с чего ограничивающие на магистрали скорость? Как, собственно, и не лишним было бы узнать причину установки этих самых знаков.

Поскольку значительный доход бюджету страны приносят именно штрафы за нарушения ПДД, а полицейские все чаще устраивают для автомобилистов всякого рода ловушки, у нас есть полное право полагать, что ведомство занимается на дорогах поборами, но никак не борьбой с аварийностью.

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29 июня 2018
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