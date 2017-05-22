ГИБДД будет лишать «прав» на три года

МВД по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова разработало законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые отказываются от прохождения медосвидетельствования на предмет алкоголя и наркотиков. Сейчас, согласно статьи 12.26 КоАП, водителю, отказавшемуся «дуть в трубочку» грозит до двух лет лишения «прав» и 30 тыс. рублей штрафа.

Уже достаточно давно гаишники сетуют, что водители-наркоманы, опасаясь последующей постановки на учет в наркодиспансере, готовы походить пешком пару лет и заплатить 30 тыс. ради сохранения своего «инконгнито». Что же предлагает МВД, чтобы заставить переломить ситуацию? Да ничего принципиально нового, считают эксперты портала «АвтоВзгляд»: всего лишь увеличить срок лишения «прав» с двух до трех лет, а штраф с 30 000 до 35 000 рублей.

ОТЧИТАЛИСЬ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Даже в случае одобрения подобного ужесточения, для настоящего «наркоши» что два года пешком погулять, что три — невелика разница. Да и увеличение суммы штрафа иначе как символическим не назовешь. То есть наркоману предлагаемая новелла — как слону дробинка. Такое впечатление, что у авторов законопроекта из МВД основной задачей была не декларируемая в пояснительной записке борьба с наркоманами-уклонистами, а лишь необходимость отчитаться перед секретариатом Шувалова о выполнении поручения вице-премьера.