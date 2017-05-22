ГИБДД будет лишать «прав» на три года

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Проект поправок в КоАП, усиливающих ответственность для водителей, отказывающихся «дуть в трубку», размещен для обсуждения на сайте regulation.gov.ru. С его помощью власти хотят бороться с водителями-наркоманами. Но как всегда пострадают законопослушные автовладельцы.
Максим Строкер

МВД по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова разработало законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые отказываются от прохождения медосвидетельствования на предмет алкоголя и наркотиков. Сейчас, согласно статьи 12.26 КоАП, водителю, отказавшемуся «дуть в трубочку» грозит до двух лет лишения «прав» и 30 тыс. рублей штрафа.

Уже достаточно давно гаишники сетуют, что водители-наркоманы, опасаясь последующей постановки на учет в наркодиспансере, готовы походить пешком пару лет и заплатить 30 тыс. ради сохранения своего «инконгнито». Что же предлагает МВД, чтобы заставить переломить ситуацию? Да ничего принципиально нового, считают эксперты портала «АвтоВзгляд»: всего лишь увеличить срок лишения «прав» с двух до трех лет, а штраф с 30 000 до 35 000 рублей.

ОТЧИТАЛИСЬ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Даже в случае одобрения подобного ужесточения, для настоящего «наркоши» что два года пешком погулять, что три — невелика разница. Да и увеличение суммы штрафа иначе как символическим не назовешь. То есть наркоману предлагаемая новелла — как слону дробинка. Такое впечатление, что у авторов законопроекта из МВД основной задачей была не декларируемая в пояснительной записке борьба с наркоманами-уклонистами, а лишь необходимость отчитаться перед секретариатом Шувалова о выполнении поручения вице-премьера.

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А вот для нормальных автовладельцев, для которых лишение «прав» — серьезная проблема, законодательную инициативу МВД иначе как очередной пакостью не назовешь. Дело в том, что сотрудники ДПС, особенно в регионах, очень любят составлять протоколы об отказе водителей от освидетельствования, пользуясь массовой правовой малограмотностью последних.

ГАИШНЫЕ ХИТРОСТИ

Водителя могут остановить где-нибудь ночью на трассе, причем даже совершенно трезвого, и предложить проехаться километров этак за 50 на освидетельствование в ближайшее лицензированное медучреждение. Разумеется, далеко не каждый водитель готов к такому повороту событий, особенно если при этом «добренький» дядя-полиционер советует отказаться, потому как «за это ничего не будет». Он-то знает, что обязательно будет и суд, и лишение гражданина «прав» вместе со штрафом. Но на что только не пойдешь ради «лишенческого» протокола!

Вот эти то без вины виноватые водители и окажутся «крайними» в случае принятия Госдумой предлагаемой МВД поправки в КоАП. Как показывает опыт, бессмысленное и беспощадное ужесточение законов — любимы конек нынешней генерации отечественных законотворцев. Так что у «усиления ответственности за отказ от прохождения» есть все шансы стать былью.

штрафы, лишение прав, медосвидетельствование, водительское удостоверение, КоАП, ГИБДД
22 мая 2017
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