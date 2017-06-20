Когда отменят штрафы за выезд на «встречку»

Но, во-первых, носить любые изменения в ПДД у нас имеет право только правительство РФ, а в КоАП — Госдума. Поэтому глава, ГИБДД при всем своем желании установить «экспериментальные» изъятия из ПДД не в состоянии. Даже в отдельно взятом регионе. Тем более, что в российском законодательстве не предусмотрено ничего подобного — ПДД одинаковы по всей территории России. Вообще, представляется, что южный депутат либо слишком уж сгущает краски крымского колорита, либо не особо плотно изучил российские ПДД и КоАП. Ведь пункт 9.2 ПДД говорит, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения».

За «выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия» Статья 12.15 ч. 3 КоАП грозит штрафом в размере 1000—1500 рублей. Другими словами, на типичной крымской дороге «одна полоса в одну сторону, одна полоса — в другую» объезд препятствия с выездом на «встречку» вполне себе разрешен. Пересекать сплошную осевую запрещено на дорогах, где имеются, как минимум, по две полосы движения в каждую сторону. А таких на полуострове, как говорится, всего ничего. Так что крымчане на самом деле, скорее всего, не особо то и страдают от «ужасного запрета» на объезд препятствия. По крайне мере, не больше, чем водители любого другого региона страны.