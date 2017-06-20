Когда отменят штрафы за выезд на «встречку»

Стало известно об оригинальной инициативе, рожденной на днях депутатом Госдумы от Севастополя Дмитрием Беликом. Законотворец обратился к свеженазначенному президентом начальнику ГИБДД РФ Михаилу Черникову с предложением организовать на территории Крыма эксперимент, разрешив автомобилям пересекать сплошную осевую линию дороги, если на ней возникли непреодолимые препятствия. «Предлагаю провести эксперимент, итоги которого станут основанием для внесения мной в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта, устраняющего пробелы в ПДД и КоАП в части касательно объезда непреодолимых препятствий на дорогах через сплошную линию разметки», — цитирует РИА Новости депутата Белика.
«В то время как объезд препятствий с пересечением сплошной линии разметки гарантирует водителю санкции — от штрафа долишения прав. В Крыму большинство дорог убитых. Водитель что, должен ссобой возить доски, чтобы переехать через яму?», — переживает депутат. По его словам, ежедневно сотни автолюбителей оказываются перед выбором: или нарушить закон, объезжая препятствия (ДТП, упавшее дерево, дефект проезжей части), или ждать, пока препятствие будет устранено. Услышав такое хочется немедленно посочувствовать автолюбителям Крыма, на головы которых, судя по всему непрерывно сыпятся деревья, и ежедневно случаются тысячи ДТП.