Когда отменят штрафы за выезд на «встречку»

flamber.ru
Депутат Госдумы из Севастополя предложил ГИБДД провести эксперимент в Крыму, отменив на полуострове штрафы за объезд препятствия с выездом на полосу встречного движения.
Максим Строкер

Стало известно об оригинальной инициативе, рожденной на днях депутатом Госдумы от Севастополя Дмитрием Беликом. Законотворец обратился к свеженазначенному президентом начальнику ГИБДД РФ Михаилу Черникову с предложением организовать на территории Крыма эксперимент, разрешив автомобилям пересекать сплошную осевую линию дороги, если на ней возникли непреодолимые препятствия. «Предлагаю провести эксперимент, итоги которого станут основанием для внесения мной в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта, устраняющего пробелы в ПДД и КоАП в части касательно объезда непреодолимых препятствий на дорогах через сплошную линию разметки», — цитирует РИА Новости депутата Белика.

«В то время как объезд препятствий с пересечением сплошной линии разметки гарантирует водителю санкции — от штрафа долишения прав. В Крыму большинство дорог убитых. Водитель что, должен ссобой возить доски, чтобы переехать через яму?», — переживает депутат. По его словам, ежедневно сотни автолюбителей оказываются перед выбором: или нарушить закон, объезжая препятствия (ДТП, упавшее дерево, дефект проезжей части), или ждать, пока препятствие будет устранено. Услышав такое хочется немедленно посочувствовать автолюбителям Крыма, на головы которых, судя по всему непрерывно сыпятся деревья, и ежедневно случаются тысячи ДТП.

usolie.info

Но, во-первых, носить любые изменения в ПДД у нас имеет право только правительство РФ, а в КоАП — Госдума. Поэтому глава, ГИБДД при всем своем желании установить «экспериментальные» изъятия из ПДД не в состоянии. Даже в отдельно взятом регионе. Тем более, что в российском законодательстве не предусмотрено ничего подобного — ПДД одинаковы по всей территории России. Вообще, представляется, что южный депутат либо слишком уж сгущает краски крымского колорита, либо не особо плотно изучил российские ПДД и КоАП. Ведь пункт 9.2 ПДД говорит, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения».

За «выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия» Статья 12.15 ч. 3 КоАП грозит штрафом в размере 1000—1500 рублей. Другими словами, на типичной крымской дороге «одна полоса в одну сторону, одна полоса — в другую» объезд препятствия с выездом на «встречку» вполне себе разрешен. Пересекать сплошную осевую запрещено на дорогах, где имеются, как минимум, по две полосы движения в каждую сторону. А таких на полуострове, как говорится, всего ничего. Так что крымчане на самом деле, скорее всего, не особо то и страдают от «ужасного запрета» на объезд препятствия. По крайне мере, не больше, чем водители любого другого региона страны.

встречная полоса, штрафы, ПДД, госдума, КоАП, ГИБДД
20 июня 2017
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