Сколько придется платить за невключенный поворотник

По закону само по себе включение «поворотника» никаких преимуществ на дороге не дает. Возможно, сей факт для многих водителей служит еще одним поводом не предупреждать других о повороте или маневре. К тому же, причин пренебрегать этим правилом предостаточно. Во-первых, за такое нарушение крайне редко штрафуют. Во-вторых, даже если оштрафуют, то это не весть какие большие деньги. Согласно статье 12.14 КоАП, всего лишь 500 рублей, причем такую сумму установили совсем недавно — 29 октября 2017 года, а до этого вообще была сотня. В-третьих, таких нарушителей на оживленной трассе вдали от стационарных постов ГИБДД, останавливают очень редко.
Но когда невключенный повортник становится причиной ДТП с летальным исходом, это вроде бы «незначительное нарушение» перестает быть мелочью, а становится настоящим преступлением. Ежедневно подобные аварии случаются и при маневрировании, и при поворотах, и при разворотах. Но несмотря ни на что, многие водители продолжают провоцировать аварийные ситуации на дорогах, не задумываясь о последствиях.