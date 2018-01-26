Сколько придется платить за невключенный поворотник

Ситуацию мог бы спасти законопроект, одобренный профильной комиссией правительства, который предусматривает дополнение в КоАП РФ об ответственности за опасное вождение. Ожидается, что он вступит в силу уже в этом году. По предварительным данным, штраф, согласно статье 12.38, составит 5000 рублей. Некоторые парламентарии даже настаивают на том, что необходимо ужесточить санкции вплоть до лишения водительского удостоверения и лишения свободы на определенные сроки.

Напомним, что понятие опасного вождения введено в ПДД 8 июня 2016 года, но до сих пор ответственность за это не предусмотрена. Под термином подразумевается нарушение боковых дистанций, несоблюдение расстояния от впереди идущего автомобиля, перестроение не по правилам, препятствование обгону, необоснованное торможение, а также прочие маневры. Но вся беда в том, что никакого упоминания о поворотниках там нет в помине. Так что судя по всему, такое нарушение на наших дорогах по-прежнему останется обычным явлением…

Хотя, например, во многих странах этот пункт считается агрессивным вождением, как и другие «легкие» нарушения. Да и штрафы в Европе и США за это гораздо более жесткие, причем в ряде государств они варьируются в зависимости от того, пренебрег ли ты «поворотником» на шоссе и в городских условиях.