Сколько придется платить за невключенный поворотник

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Не секрет, что включая указатели поворота во время движения, водитель предупреждает соседей о намерении совершить маневр, и это обязательное требование ПДД. Тот, кто его игнорирует, чаще всего провоцирует аварийную ситуацию. Сколько же стоит такое неуважение к другим участником движения?
Иван Флягин

По закону само по себе включение «поворотника» никаких преимуществ на дороге не дает. Возможно, сей факт для многих водителей служит еще одним поводом не предупреждать других о повороте или маневре. К тому же, причин пренебрегать этим правилом предостаточно. Во-первых, за такое нарушение крайне редко штрафуют. Во-вторых, даже если оштрафуют, то это не весть какие большие деньги. Согласно статье 12.14 КоАП, всего лишь 500 рублей, причем такую сумму установили совсем недавно — 29 октября 2017 года, а до этого вообще была сотня. В-третьих, таких нарушителей на оживленной трассе вдали от стационарных постов ГИБДД, останавливают очень редко.

Но когда невключенный повортник становится причиной ДТП с летальным исходом, это вроде бы «незначительное нарушение» перестает быть мелочью, а становится настоящим преступлением. Ежедневно подобные аварии случаются и при маневрировании, и при поворотах, и при разворотах. Но несмотря ни на что, многие водители продолжают провоцировать аварийные ситуации на дорогах, не задумываясь о последствиях.

Ситуацию мог бы спасти законопроект, одобренный профильной комиссией правительства, который предусматривает дополнение в КоАП РФ об ответственности за опасное вождение. Ожидается, что он вступит в силу уже в этом году. По предварительным данным, штраф, согласно статье 12.38, составит 5000 рублей. Некоторые парламентарии даже настаивают на том, что необходимо ужесточить санкции вплоть до лишения водительского удостоверения и лишения свободы на определенные сроки.

Напомним, что понятие опасного вождения введено в ПДД 8 июня 2016 года, но до сих пор ответственность за это не предусмотрена. Под термином подразумевается нарушение боковых дистанций, несоблюдение расстояния от впереди идущего автомобиля, перестроение не по правилам, препятствование обгону, необоснованное торможение, а также прочие маневры. Но вся беда в том, что никакого упоминания о поворотниках там нет в помине. Так что судя по всему, такое нарушение на наших дорогах по-прежнему останется обычным явлением…

Хотя, например, во многих странах этот пункт считается агрессивным вождением, как и другие «легкие» нарушения. Да и штрафы в Европе и США за это гораздо более жесткие, причем в ряде государств они варьируются в зависимости от того, пренебрег ли ты «поворотником» на шоссе и в городских условиях.

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26 января 2018
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