Какой штраф установлен за видеосъемку сотрудника ГИБДД на смартфон

До недавнего времени и вопросов то таких не возникало: можно снимать полицейского или нельзя? Но после вступления в конце прошлого года в силу нового регламента ГИБДД эта дилемма особенно остро встает «на местах».
Евгений Банько

Все началось с нового внутриведомственного регламента ГИБДД, вступившего в действие 20 октября 2017. Из него исчезла строчка о том, что «сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством». С этого момента в регионах России множество сотрудников ДПС вдруг стали жутко стеснительными и принялись запрещать гражданам съемку под угрозой ареста за «неподчинение законному требованию сотрудника полиции» — как сказано в статье 19.3 КоАП.

Дело дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться депутатам Госдумы. Так, в частности, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился к главе ГИБДД генералу Михаилу Черникову с просьбой разъяснить подчиненным на местах, что просто так запретить гражданам видеосъемку их деятельности на дороге закон не позволяет. Что генерал и сделал в официальном циркуляре, который сводился, по большому счету, к мысли: фиксировать сотрудника на видео можно точно так же, как и раньше.

То есть снимать на видео сотрудника ДПС нельзя лишь в случаях, оговоренных в законе «О полиции», а именно: когда он участвует в охранных либо оперативно-розыскных мероприятиях, в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, на режимных объектах или на территориях, где введен режим контртеррористической операции. Надо помнить, что в большинстве из перечисленных ситуаций запрет на видеосъемку распространяется не только на гражданина, но и на самого сотрудника ДПС!

Поэтому если он пытается запретить вам использовать видеорегистратор или камеру смартфона, но сам делает это, можно смело обвинять его в нарушении собственного распоряжения, либо присоединиться к нему, включив собственную видеокамеру. Но когда вы оказались в зоне КТО или на территории какого-то режимного объекта, игнорировать требования инспектора прекратить съемку не стоит. В этом случае за их невыполнение вполне можно получить штраф в 500—1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

штрафы, ПДД, ГИБДД
26 января 2018
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