Какой штраф установлен за видеосъемку сотрудника ГИБДД на смартфон

Все началось с нового внутриведомственного регламента ГИБДД, вступившего в действие 20 октября 2017. Из него исчезла строчка о том, что «сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством». С этого момента в регионах России множество сотрудников ДПС вдруг стали жутко стеснительными и принялись запрещать гражданам съемку под угрозой ареста за «неподчинение законному требованию сотрудника полиции» — как сказано в статье 19.3 КоАП.

Дело дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться депутатам Госдумы. Так, в частности, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился к главе ГИБДД генералу Михаилу Черникову с просьбой разъяснить подчиненным на местах, что просто так запретить гражданам видеосъемку их деятельности на дороге закон не позволяет. Что генерал и сделал в официальном циркуляре, который сводился, по большому счету, к мысли: фиксировать сотрудника на видео можно точно так же, как и раньше.