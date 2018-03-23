За какие пустяковые нарушения ПДД можно лишиться прав

НЕТ РАЗМЕТКИ — МОЖНО ЕХАТЬ

Наверняка читающие эти строки неоднократно попадали в ситуации, когда на проезжей части отсутствовала разметка. Либо она попросту стерлась, либо ее банально не успели обновить. Впрочем, могли не нанести и принципиально — не суть. Главное, что водители часто заблуждаются, следуя принципу «нет разметки — можно мчать по встречке». На самом деле это не так.

Согласно пункту 9.1 ПДД, «количество полос движения определяется разметкой или знаками Движение по полосам, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части и габаритов транспортных средств». А это значит, что на двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» даже при полностью исчезнувшей разметке выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, является нарушением.

На широких участках дорожного полотна, имеющего четыре и более полос, «запрещается выезжать на сторону дороги для встречного движения», о чем русским по-белому написано в пункте 9.2 ПДД. Иными словами, на трассе вполне себе легко можно остаться без водительской корочки даже при полном отсутствии дорожной разметки.

Наказание за выезд на полосу встречного движения предусматривает штраф в сумме 5000 рублей или лишение права управления транспортного средства на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении в течение года — только «лишенка».