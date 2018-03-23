За какие пустяковые нарушения ПДД можно лишиться прав

Водители, порой даже с огромным стажем езды, нередко заблуждаются относительно нюансов некоторых ПДД, в результате чего могут легко лишиться права управления транспортным средством. Не верите? Рассмотрим пару характерных примеров.
НЕТ РАЗМЕТКИ — МОЖНО ЕХАТЬ
Наверняка читающие эти строки неоднократно попадали в ситуации, когда на проезжей части отсутствовала разметка. Либо она попросту стерлась, либо ее банально не успели обновить. Впрочем, могли не нанести и принципиально — не суть. Главное, что водители часто заблуждаются, следуя принципу «нет разметки — можно мчать по встречке». На самом деле это не так.
Согласно пункту 9.1 ПДД, «количество полос движения определяется разметкой или знаками Движение по полосам, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части и габаритов транспортных средств». А это значит, что на двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» даже при полностью исчезнувшей разметке выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, является нарушением.
На широких участках дорожного полотна, имеющего четыре и более полос, «запрещается выезжать на сторону дороги для встречного движения», о чем русским по-белому написано в пункте 9.2 ПДД. Иными словами, на трассе вполне себе легко можно остаться без водительской корочки даже при полном отсутствии дорожной разметки.
Наказание за выезд на полосу встречного движения предусматривает штраф в сумме 5000 рублей или лишение права управления транспортного средства на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении в течение года — только «лишенка».
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА — ЖМИ НА ГАЗ
Не менее, если не более частое заблуждение водителей заключается в том, что на желтый сигнал светофора можно спокойно ехать. Ан нет, ребята! В соответствии с пунктом 6.2 ПДД, двигаться на желтый нельзя. Правда, с некоторым исключением, прописанным в пункте 6.14 ПДД: «водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается движение».
Естественно, этим бонусом большинство прокладок между сиденьем и рулем пользуется. Хотя пресловутый желтый создан для того, чтобы предупредить участников дорожного движения о том, что вот-вот загорится запрещающий движение красный сигнал. Проще говоря, необходимо остановиться, а не пытаться проскочить.
Кстати, именно из-за желающих пролететь довольно часто случаются серьезные аварии. Да и придорожным полицейским вы вряд ли докажете, что не имели возможности затормозить — штраф за езду на запрещающий сигнал светофора составляет 1000 рублей. За повторное нарушение грозит штраф на сумму 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев.
Напомним, что после изъятия водительского удостоверения вернуть его по истечении срока можно только после пересдачи теоретического экзамена в ГИБДД,