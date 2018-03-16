При замене «прав» водителей обяжут завещать собственные органы

Фото: Наталия Губернаторова
Затейники из Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье» предложили мертвым водителям оказывать помощь живым. Проект, направленный в Минздрав РФ, обяжет автомобилистов при смене «прав» давать согласие на трансплантацию собственных органов. За отказ пока никакой ответственности не предусмотрено.
Вячеслав Василенко

Надо же чем-то удивлять страну, тем более, что удивительное рядом. Вероятно, за стопочкой какой-нибудь волшебной микстуры ребята из фонда «Здоровье» и ОНФ принимали решение о том, чтобы водители завещали свои печень и почки после смерти другим водителям, все еще колесящим по дорогам Всея Руси.

А что, доброе ведь дело — помочь окружающим. Пусть даже эти самые органы хозяин успел износить еще при своей жизни. Как бы то ни было, общественники предложили ставить отметку о согласии на донорство каждому автомобилисту при замене водительского удостоверения.

То же самое касается и тех, кто только начинает драйверскую жизнь, получив заветную «корочку» впервые. Точнее не так: им отдается приоритет, ведь в большинстве своем на «права» сдают молодые и активные. Иными словами, здоровья у 18-летнего юноши за редким исключением гораздо больше, чем у 40-летнего мужчины. А значит, внутренние органы молоденькой особи окажутся куда более востребованными.

Фото: Наталия Губернаторова

Человек сможет сделать выбор в спокойной обстановке, — пояснил журналистам Russia Today член ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Любопытно, о какой спокойной обстановке говорит автор инициативы, если в очередях НФЦ о комфорте даже и не мечтают? А посещение ГИБДД без смачного словца не обходится и вовсе. Быть может, принимать решение о последующей судьбе своей печени, увеличенной до размеров трехлитровой банки самогона, водителям предложат сразу где-нибудь в больничном корридоре? Или того хуже — в морге?

Впрочем, это не главное. Главное — то, что за отказ от предоставления посмертно собственных органов хотя бы не вводят административную или уголовную ответственность. Хотя… еще не вечер.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, медсправка, очереди в ГАИ, ГИБДД
16 марта 2018
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