При замене «прав» водителей обяжут завещать собственные органы

Надо же чем-то удивлять страну, тем более, что удивительное рядом. Вероятно, за стопочкой какой-нибудь волшебной микстуры ребята из фонда «Здоровье» и ОНФ принимали решение о том, чтобы водители завещали свои печень и почки после смерти другим водителям, все еще колесящим по дорогам Всея Руси.

А что, доброе ведь дело — помочь окружающим. Пусть даже эти самые органы хозяин успел износить еще при своей жизни. Как бы то ни было, общественники предложили ставить отметку о согласии на донорство каждому автомобилисту при замене водительского удостоверения.

То же самое касается и тех, кто только начинает драйверскую жизнь, получив заветную «корочку» впервые. Точнее не так: им отдается приоритет, ведь в большинстве своем на «права» сдают молодые и активные. Иными словами, здоровья у 18-летнего юноши за редким исключением гораздо больше, чем у 40-летнего мужчины. А значит, внутренние органы молоденькой особи окажутся куда более востребованными.