Количество смертельных ДТП в Москве продолжает снижаться

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте российской Госавтоинспеции, за первые три месяца текущего года в столице произошло 1797 аварий. В результате этих ДТП пострадали 2076 человек, еще 88 скончались. По сравнению с аналогичным периодом года минувшего смертность в столице сократилась на 18,5%.

По словам начальника ГИБДД Москвы генерала-майора Виктора Коваленко, большая часть смертельных ДТП в столице происходит по вине водителей, пренебрегающих скоростным режимом. И бороться с гонщиками гаишникам помогают камеры фотофиксации, количество которых до конца нынешнего года увеличится на 740 единиц.

К слову сказать, фиксирующая аппаратура больше не будет размещаться хаотично. Комитет Госдумы по транспорту и строительству приступил к созданию рабочей группы, которая поможет законодательно определить, где и в каких случаях можно устанавливать камеры фотофиксации. Более подробно об этом можно прочитать, пройдя по этой ссылке.

Кроме того, с целью снижения аварийности столичная ГИБДД намерена в ближайшее время оборудовать пешеходные переходы специальными ограждениями-змейками, оснастить светофоры так называемыми вызывными табло и ввести в школах дополнительные уроки безопасности дорожного движения (БДД).