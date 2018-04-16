Как на самом деле действует новая ловушка ГИБДД

mapcam.info
ГИБДД наловчилась применять новую редакцию своего административного регламента для увеличения сумм штрафов, собираемых с автовладельцев практически на ровном месте.
Максим Строкер

Как в свое время уже писал портал «АвтоВзгляд», один из самых неприятных моментов нового регламента ГИБДД касается автоматической фиксации нарушений ПДД. Напомним, что из его нынешней редакции пропал существовавший ранее запрет на установку камер автоматической фиксации нарушений ПДД в зоне действия временных знаков. Раньше, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, водители руководствовались здравым смыслом. Теперь в таких местах камеру автоматической видеофиксации не «теоретически могут поставить», а «скорее всего установят».

С проявлением «коммерческой эксплуатации» новой ловушки, разрешенной регламентом ГИБДД, автор этих строк столкнулся в прошедшие выходные на скоростной трассе М9 «Балтия» в ближайшем Подмосковье. Двигаясь в сторону Москвы, сразу после съезда на Ильинское шоссе эта трасса с разрешенной скоростью в 110 км/ч делает плавный изгиб вправо. И в этом месте у правой обочины оказались установлены — один за другим — желтые знаки ограничения скорости: сначала «90 км/ч» на желтом фоне, потом «70 км/ч» и, наконец, «50 км/ч».

Судя по всему, знаки были поставлены какое-то время назад, когда дорожные службы вычищали из-под отбойников накопившуюся за зиму грязь. Но в момент, когда там ехал ваш корреспондент, ни дорожной техники, ни людей в спецодежде не наблюдалось.

Вспомнив о подвохах, скрытых в новой гибддшной «библии», я перестроился в правый ряд и на всякий случай сбросил скорость до безопасных 69 км/ч (разрешенные 50 км/ч + нештрафуемое превышение на 19 км/ч). А все прочие коллеги по потоку явно не обратили внимания на подозрительные временные знаки и спокойно продолжили движение со скоростями 110–120–129 км/ч. И уже километра через полтора выяснилось, что мое торможение оказалось абсолютно оправданным, несмотря на полное противоречие логике и здравому смыслу.

Прячась за упомянутым выше изгибом трассы, в начале моста через Москву-реку стоял микроавтобус в характерной зеленой окраске с выдвинутой вверх штангой комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД «Стрелка» — сразу после знака «Отмена временных ограничений»! Сколько он к тому времени там проработал — неизвестно. Как не очень ясно и то, когда его оттуда потом убрали. Скорее всего, простоял он на этой позиции весь день. Это значит, что весь день автоматика дотошно фиксировала превышение временного ограничения скорости практически у всех машин, там проезжающих. Напомним, что авто, в массе своей, едут по этой прекрасной трассе со скоростью 110 км/ч. То есть все они «попали» на штраф в размере 2000—2500 рублей по части 4 статьи 12.9 КоАП.

Сложно сказать, сколько именно десятков тысяч автовладельцев принудительно стали в тот день «спонсорами» казны. Но то, что много — наверняка. Коротенькая строчка в регламенте ГИБДД — а какая замечательная ловушка-«доилка» получается!

превышение скорости, штрафы, КоАП, ГИБДД
16 апреля 2018
84972
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы