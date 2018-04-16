Как на самом деле действует новая ловушка ГИБДД

Как в свое время уже писал портал «АвтоВзгляд», один из самых неприятных моментов нового регламента ГИБДД касается автоматической фиксации нарушений ПДД. Напомним, что из его нынешней редакции пропал существовавший ранее запрет на установку камер автоматической фиксации нарушений ПДД в зоне действия временных знаков. Раньше, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, водители руководствовались здравым смыслом. Теперь в таких местах камеру автоматической видеофиксации не «теоретически могут поставить», а «скорее всего установят».

С проявлением «коммерческой эксплуатации» новой ловушки, разрешенной регламентом ГИБДД, автор этих строк столкнулся в прошедшие выходные на скоростной трассе М9 «Балтия» в ближайшем Подмосковье. Двигаясь в сторону Москвы, сразу после съезда на Ильинское шоссе эта трасса с разрешенной скоростью в 110 км/ч делает плавный изгиб вправо. И в этом месте у правой обочины оказались установлены — один за другим — желтые знаки ограничения скорости: сначала «90 км/ч» на желтом фоне, потом «70 км/ч» и, наконец, «50 км/ч».

Судя по всему, знаки были поставлены какое-то время назад, когда дорожные службы вычищали из-под отбойников накопившуюся за зиму грязь. Но в момент, когда там ехал ваш корреспондент, ни дорожной техники, ни людей в спецодежде не наблюдалось.