ГИБДД начала массовые облавы на грязные и тонированные машины

– Госавтоинспекция Москвы призывает водителей привести в надлежащее состояние внешний вид автотранспортных средств, въезжающих и находящихся в городе. Ежегодное проведение такой акции способствует повышению экологической культуры и активной жизненной позиции у горожан, а также оказывает влияние на общее состояние безопасности дорожного движения, — сообщил врио начальника УГИБДД Москвы полковник полиции Алексей Диокин.

Судя по всему, у полицейских города сложилось крайне оригинальное восприятие экологических проблем. Ведь в официальном сообщении для СМИ по поводу старта «Чистого автомобиля» утверждается, что «в течение месяца будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на приведение в аккуратное состояние внешнего вида машин, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду». Как именно наличие грязи на бампере машины связано со снижением количества выбросов из выхлопной трубы (кроме нее — вроде, не откуда больше) в полицейском пресс-релизе не поясняется.

Кроме того, тонировка машины не по правилам полицией Москвы практически приравнена к грязи на кузове. Это следует из того, что в ходе месячника автомобильной чистоты по-полицейски «особое внимание Госавтоинспекторы (именно так, с большой буквы) просят уделить разрешенной тонировке стекол машины».