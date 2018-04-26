ГИБДД начала массовые облавы на грязные и тонированные машины

Столичная полиция объявила о начале акции «Чистый автомобиль», в ходе которой патрули ГИБДД будут отлавливать в потоке транспорта грязные машины, а также, почему-то, еще и авто с неправильно тонированными стеклами. Акция, как выяснил портал «АвтоВзгляд», продлится до конца мая.
– Госавтоинспекция Москвы призывает водителей привести в надлежащее состояние внешний вид автотранспортных средств, въезжающих и находящихся в городе. Ежегодное проведение такой акции способствует повышению экологической культуры и активной жизненной позиции у горожан, а также оказывает влияние на общее состояние безопасности дорожного движения, — сообщил врио начальника УГИБДД Москвы полковник полиции Алексей Диокин.
Судя по всему, у полицейских города сложилось крайне оригинальное восприятие экологических проблем. Ведь в официальном сообщении для СМИ по поводу старта «Чистого автомобиля» утверждается, что «в течение месяца будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на приведение в аккуратное состояние внешнего вида машин, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду». Как именно наличие грязи на бампере машины связано со снижением количества выбросов из выхлопной трубы (кроме нее — вроде, не откуда больше) в полицейском пресс-релизе не поясняется.
Кроме того, тонировка машины не по правилам полицией Москвы практически приравнена к грязи на кузове. Это следует из того, что в ходе месячника автомобильной чистоты по-полицейски «особое внимание Госавтоинспекторы (именно так, с большой буквы) просят уделить разрешенной тонировке стекол машины».
Столь прихотливое восприятие экологических проблем города полицией означает для водителей, что до конца весны патрульные будут целенаправленно «цепляться» к машинам с грязными (нечитаемыми) номерами и тонированными передними окнами и «лобовухой». За дорожную грязь, налипшую на элементы кузова, пока еще никаких штрафов не ввели. А за грязные номера, согласно статье 12.2 КоАП водителю может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Что касается неправильной тонировки, то за нее по статье 12.5 КоАП РФ также полагается 500-рублевый штраф. Но тут «фишка» в том, что эксплуатировать машину с таким «тюнингом» нельзя. И по идее, после оформления протокола автовладелец должен прямо на месте содрать пленку со стекол своего авто. Но сделать это на месте мало кому по силам. Поэтому инспектор ДПС тут же выписывает водителю еще и требование об устранении нарушения в течение 10 дней. Если по истечении этой декады тонировка не будет снята и машина вновь попадется на глаза инспекторам, на ее водителя могут завести дело уже по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А в ней уже прописан не только штраф 500—1000 рублей, но и арест на 15 суток…