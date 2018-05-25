Будут ли штрафовать водителей, едущих по трассе со скоростью ниже разрешенной

Подобные индивидуумы передвигаются в пространстве — обычно по загородным трассам — со скоростью, значительно меньшей разрешенной, чем мешают не одному и не двум, а десяткам автолюбителей, вынужденных плестись за ними, поскольку на узких трассах возможности для обгона может не быть (то встречный поток мешает, то сплошная линия) на протяжении десятков километров. Чаще всего так ведут себя водители грузовиков, но они хотя бы иногда смещаются правее и дают себя объехать, а вот «рулевые» легковушек в подобных случаях практически никогда не уступают дороги, не испытываая ни малейших угрызений совести. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кто виноват в такой ситуации и что делать, если вы — тот, кто не хочет ехать со скоростью потока.
Длинная колонна машин проехала пару десятков километров километров по Щелковскому шоссе бампер к бамперу. Вот только это была не свадебная кавалькада или похоронная процессия: просто машина во главе процессии не спешила, а полоса была одна. Водители в соцсетях быстро разделились на два лагеря: одни резко осудили этого «тихохода», который, к слову, ехал со скоростью 60—75 км в час, требуют наказывать его и ему подобных штрафами за то, что задерживают всех остальных. Другие же говорят, что он прав: если не уверен, что сможешь безопасно ехать быстрее — лучше так.