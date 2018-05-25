Будут ли штрафовать водителей, едущих по трассе со скоростью ниже разрешенной

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Автохамы на наших дорогах встречаются самые разные. Одни вечно торопятся и очень часто прижимаются к впередиидущей машине и, моргая фарами, требуют уступить дорогу. Другие любят «вышивать» между рядами, то и дело создавая аварийные ситуации. Третьи обожают «учить» непонравившихся им коллег по потоку. Но есть и такой вид дорожных хулиганов,который вроде и не опасен для окружающих, но выбешивает их больше всех. Эти люди «тошнят» медленнее потока, создавая километровые заторы.
Михаил Ростарчук

Подобные индивидуумы передвигаются в пространстве — обычно по загородным трассам — со скоростью, значительно меньшей разрешенной, чем мешают не одному и не двум, а десяткам автолюбителей, вынужденных плестись за ними, поскольку на узких трассах возможности для обгона может не быть (то встречный поток мешает, то сплошная линия) на протяжении десятков километров. Чаще всего так ведут себя водители грузовиков, но они хотя бы иногда смещаются правее и дают себя объехать, а вот «рулевые» легковушек в подобных случаях практически никогда не уступают дороги, не испытываая ни малейших угрызений совести. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кто виноват в такой ситуации и что делать, если вы — тот, кто не хочет ехать со скоростью потока.

Длинная колонна машин проехала пару десятков километров километров по Щелковскому шоссе бампер к бамперу. Вот только это была не свадебная кавалькада или похоронная процессия: просто машина во главе процессии не спешила, а полоса была одна. Водители в соцсетях быстро разделились на два лагеря: одни резко осудили этого «тихохода», который, к слову, ехал со скоростью 60—75 км в час, требуют наказывать его и ему подобных штрафами за то, что задерживают всех остальных. Другие же говорят, что он прав: если не уверен, что сможешь безопасно ехать быстрее — лучше так.

В ГУ ОБДД МВД РФ порталу «АвтоВзгляду» объяснили, что движение со скоростью 60—75 км/ч при разрешенных 90 км/ч не является движением со слишком малой скоростью, соответственно, водитель, собравший за собой колонну, был в своем праве:

– Нарушения здесь нет, каждый водитель должен выбирать ту скорость, с которой он справится. Единственное, он должен держаться правее в своей полосе и не создавать помех при обгоне', — сообщили в ГИБДД.

В свою очередь источник в Госдуме сообщил нам, что у законодателей нет планов ужесточать КоАП РФ статьей, карающей за езду по улицам и магистралям со скоростью, значительно ниже разрешенной:

– Нам достаточно проблем с тем пунктом ПДД (и соответствующим наказанием в КоАП), что регламентирует обгон реального тихохода типа трактора, для которого предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч. До сих пор возникает множество спорных ситуаций с подобными маневрами, большинство которых кончается для обгоняющего лишением «прав». Однако Правительство РФ, в чьем исключительном ведении находятся Правила дорожного движения, даже здесь не торопиться разложить все по полочкам. Что уж говорить о ситуациях, описанных выше…

Так что, увы, если вам «повезет» догнать очередного неспешного водителя, придется ехать, «наступая ему на пятки», до ближайшего разрешенного места для обгона, ведь, повторимся, по закону он прав.

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, заторы, пробки, ГИБДД
25 мая 2018
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