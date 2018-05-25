Будут ли штрафовать водителей, едущих по трассе со скоростью ниже разрешенной

В ГУ ОБДД МВД РФ порталу «АвтоВзгляду» объяснили, что движение со скоростью 60—75 км/ч при разрешенных 90 км/ч не является движением со слишком малой скоростью, соответственно, водитель, собравший за собой колонну, был в своем праве:

– Нарушения здесь нет, каждый водитель должен выбирать ту скорость, с которой он справится. Единственное, он должен держаться правее в своей полосе и не создавать помех при обгоне', — сообщили в ГИБДД.

В свою очередь источник в Госдуме сообщил нам, что у законодателей нет планов ужесточать КоАП РФ статьей, карающей за езду по улицам и магистралям со скоростью, значительно ниже разрешенной:

– Нам достаточно проблем с тем пунктом ПДД (и соответствующим наказанием в КоАП), что регламентирует обгон реального тихохода типа трактора, для которого предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч. До сих пор возникает множество спорных ситуаций с подобными маневрами, большинство которых кончается для обгоняющего лишением «прав». Однако Правительство РФ, в чьем исключительном ведении находятся Правила дорожного движения, даже здесь не торопиться разложить все по полочкам. Что уж говорить о ситуациях, описанных выше…

Так что, увы, если вам «повезет» догнать очередного неспешного водителя, придется ехать, «наступая ему на пятки», до ближайшего разрешенного места для обгона, ведь, повторимся, по закону он прав.