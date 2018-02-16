Как нельзя ездить в пробках

Перестроение из ряда в ряд при каждом удобном случае уже давно стало обычным явлением в пробке. Но далеко не все знают, что менять полосы движения можно только в исключительных случаях — для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. Об этом сказано в в пункте 9.4 ПДД. То есть закон прямо запрещает водителям беспорядочно метаться из ряда в ряд, выбирая более быстрый поток.

Правда, наказание за такие перестроения предусмотрено только в случае нарушений правил разметки. Но и на это многие не обращают внимания, потому что статья 19.16 Административного кодекса за пересечение сплошных линий предусматривает довольно мягкие санкции — предупреждение или 500 рублей штрафа.

Еще одно вопиющее нарушение в пробках — массовое движение в полосах, выделенных для общественного транспорта. На своих маршрутах большинство городских водителей уже прекрасно знает, в каких местах установлены видеокамеры, и поэтому не боятся получить «письмо счастья». Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге за такое нарушение накажут на 3000 рублей (КоАП 12.17).