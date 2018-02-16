Как нельзя ездить в пробках

Фото auto.howstuffworks.com
В мегаполисах значительную часть будней водители вынуждены проводить в многокилометровых пробках. В таких условиях многие из них зомбированы единственной мыслью — раньше всех и чуть ли не любой ценой занять освободившийся впереди кусочек проезжей части…
Иван Флягин

Перестроение из ряда в ряд при каждом удобном случае уже давно стало обычным явлением в пробке. Но далеко не все знают, что менять полосы движения можно только в исключительных случаях — для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. Об этом сказано в в пункте 9.4 ПДД. То есть закон прямо запрещает водителям беспорядочно метаться из ряда в ряд, выбирая более быстрый поток.

Правда, наказание за такие перестроения предусмотрено только в случае нарушений правил разметки. Но и на это многие не обращают внимания, потому что статья 19.16 Административного кодекса за пересечение сплошных линий предусматривает довольно мягкие санкции — предупреждение или 500 рублей штрафа.

Еще одно вопиющее нарушение в пробках — массовое движение в полосах, выделенных для общественного транспорта. На своих маршрутах большинство городских водителей уже прекрасно знает, в каких местах установлены видеокамеры, и поэтому не боятся получить «письмо счастья». Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге за такое нарушение накажут на 3000 рублей (КоАП 12.17).

Если «выделенка» занята или ее вообще нет, то особенно находчивые персоны позволяют себе выезжать на обочину. Согласно статье 12.15 Административного кодекса, это нарушение влечет санкции в размере полутора тысяч целковых. Немало и тех, кто не гнушается объезжать пробки по велосипедным дорожкам и тротуарам, не боясь быть оштрафованными на 2000 рублей по той же статье КоАП.

В глухом заторе на загородных трассах многие водители и пассажиры позволяют себе выйти из машины на проезжую часть, не подозревая, что формально они превращаются в пешеходов, которые находятся на шоссе в неположенном месте. Согласно статье 12.29 КоАП, им могут выписать штраф в 500 «деревянных». Кстати об этом не догадываются и правдорубы, любящие устраивать рукопашный бой на дороге.

Все знают об необходимости уступать дорогу спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом. Однако, если даже в самой вялотекущей пробке возможность пропустить автомобили правоохранительных органов найдется всегда, то каретам скорой помощи многие водители до сих пор освобождают путь неохотно или не уступают совсем.

К сожалению, за это вопиющее нарушение санкции пока еще не ужесточили, и наказание, согласно КоАП 12.17, ограничивается всего лишь 500 рублями.

Еще один распространенный способ всех обмануть в пробке — пристроиться за «скорой помощью». Формально запрет на это отсутствует, но все чаще ушлые любители «сесть на хвост» идут до конца — вместе со спецтранспортом выезжают на встречную полосу и так же пролетают на красный сигнал светофора. Кроме того, нарушая дистанцию, они все время рискуют въехать в чужой задний бампер.

Однако самым частым нарушением ПДД в пробках по-прежнему остается использование водителями смартфонов. Статья 12.36 Административного кодекса предусматривает за такую вольность штраф в полторы тысячи рублей. Но, как правило, в условиях плотного трафика подобные нарушения фиксируются крайне редко, поэтому мало, кто отказывается от возможности скрасить время с помощью гаджетов.

Остается напомнить, что даже если вы соблюдаете все ПДД, при движении в пробке следует помнить о безопасной дистанции, избегать экстренного торможения и включать поворотники при маневрах. Несмотря на кажущуюся возможность расслабиться в вялотекщуем потоке, огромное количество мелких ДТП случается именно в плотном трафике.

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16 февраля 2018
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