ГИБДД начала массово лишать «прав» за объезд автобуса

Придорожная полиция столицы резко увеличила интенсивность лишения «прав» за нарушение правил обгона и объезда автобусов. Речь идет об остановках на узеньких (по полосе в каждом направлении) внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта тут, как правило, не оборудованы «карманами». Поэтому «басы» сажают-высаживают пассажиров просто затормозив напротив остановочного павильона. Разумеется, движение по улице при этом перекрывается напрочь. Ведь, как правило, в этих местах на осевой проезжей части намалевана сплошная линия разметки, хотя по всем ГОСТам и ПДД здесь в обязательном порядке должна быть прерывистая..

А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП. Что грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на 4—6 месяцев. И именно этой статьей КоАП в последние недели вплотную занялись патрули столичной ГИБДД, решив, видимо, все прочие проблемы движения в городе.

НАКАЗАТЬ, А НЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

В принципе — ничего особо нового, классика гаишной работы, так сказать: главное не предотвратить нарушение, а наказать за него, «заработав» либо взятку, либо протокол для отчетности. Но в последнее время, по неофициальным данным, просочившимся на портал «АвтоВзгляд» от сотрудников столичной ГИБДД, есть «установка на лишение». Полицейские больше не отправляют протоколы на рассмотрение в территориальное отделение ГИБДД, где на основании подобных бумаг выносили постановления о пятитысячном штрафе.