ГИБДД начала массово лишать «прав» за объезд автобуса

mk
Московская ДПС провоцирует автомобилистов на нарушение ПДД при объезде автобусов, а затем оформляет протоколы на лишение «прав».
Максим Строкер

Придорожная полиция столицы резко увеличила интенсивность лишения «прав» за нарушение правил обгона и объезда автобусов. Речь идет об остановках на узеньких (по полосе в каждом направлении) внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта тут, как правило, не оборудованы «карманами». Поэтому «басы» сажают-высаживают пассажиров просто затормозив напротив остановочного павильона. Разумеется, движение по улице при этом перекрывается напрочь. Ведь, как правило, в этих местах на осевой проезжей части намалевана сплошная линия разметки, хотя по всем ГОСТам и ПДД здесь в обязательном порядке должна быть прерывистая..

А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП. Что грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на 4—6 месяцев. И именно этой статьей КоАП в последние недели вплотную занялись патрули столичной ГИБДД, решив, видимо, все прочие проблемы движения в городе.

НАКАЗАТЬ, А НЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

В принципе — ничего особо нового, классика гаишной работы, так сказать: главное не предотвратить нарушение, а наказать за него, «заработав» либо взятку, либо протокол для отчетности. Но в последнее время, по неофициальным данным, просочившимся на портал «АвтоВзгляд» от сотрудников столичной ГИБДД, есть «установка на лишение». Полицейские больше не отправляют протоколы на рассмотрение в территориальное отделение ГИБДД, где на основании подобных бумаг выносили постановления о пятитысячном штрафе.

MK

Теперь же всех вынужденных «объезжальщиков» автобусов отправляют исключительно в суд. А там лишение водительского удостоверения на полгодика становится совсем не иллюзорной перспективой. Особенно мерзко в этой ситуации выглядит то обстоятельство, что подобная организация остановок общественного транспорта противоречит ПДД.

«ПАЛКИ» ВМЕСТО РАБОТЫ

Пункт 12.4 Правил прямо запрещает остановку любого транспорта, без каких-либо исключения для общественного, «в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров». То есть в подобных местах остановку можно делать лишь при наличии «кармана» для заезда автобусов. Понятно, что не на каждой улице, особенно в районах старой застройки, есть возможность организовать что-то подобное.

В таких условиях, повторимся, положено убирать сплошную осевую линию и рисовать вместо нее прерывистую, чтобы не создавать на пустом месте затор из автомобилей каждый раз, когда стайка бабушек без спешки десантируется из общественного транспорта. Собственно, ГИБДД призвана выявлять и ликвидировать подобные недочеты в организации дорожного движения. Вместо этого ее сотрудники холят и берегут от каких-либо изменений подобные подленькие места — чтобы было где ежедневно портить жизнь тысячам автомобилистов ради возможности в любой момент «нарубить» пачку лишенческих протоколов без каких-либо усилий.

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22 мая 2017
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