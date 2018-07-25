Законны ли штрафы с камер, если нет знаков, предупреждающих о видеоконтроле

Вокруг таблички 8.23 «Фотовидеофиксация», прописавшейся в Правилах дорожного движения еще зимой 2013 года, до сих пор ходит много споров. Дабы разобраться в ситуации, портал «АвтоВзгляд» обратился к начальнику отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Максиму Белугину.

Для начала напомним, что знак со схематичным изображением фотоаппарата призван информировать водителей о том, что «на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи».

По ГОСТу соответствующей табличкой или разметкой 1.24.4 должны быть обозначены все те камеры, что по определению относятся к стационарным. Иначе говоря, к комплексам, которые укреплены на неподвижном основании. И многие водители, получив штраф с придорожного «фонаря», оперируют именно этим требованием, пытаясь доказать сначала гаишникам, а потом и судье, что раз знака 8.23 перед камерой нет, то и наказание противозаконно. Но так ли это на самом деле?