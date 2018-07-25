Законны ли штрафы с камер, если нет знаков, предупреждающих о видеоконтроле

Фото: finance.tut.by
Одни автомобилисты, получив справедливый штраф за ту или иную дорожную шалость, покорно его оплачивают. Другие — отчаянно пытаются сохранить свои кровно нажитые, цепляясь в суде за неоднозначные формулировки в нормативных актах. Одной из таковых является применение таблички 8.23 «Фотовидеофиксация», которая вроде как непременно должна быть установлена перед каждой камерой. Или все-таки не должна?
Виктория Базылева

Вокруг таблички 8.23 «Фотовидеофиксация», прописавшейся в Правилах дорожного движения еще зимой 2013 года, до сих пор ходит много споров. Дабы разобраться в ситуации, портал «АвтоВзгляд» обратился к начальнику отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Максиму Белугину.

Для начала напомним, что знак со схематичным изображением фотоаппарата призван информировать водителей о том, что «на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи».

По ГОСТу соответствующей табличкой или разметкой 1.24.4 должны быть обозначены все те камеры, что по определению относятся к стационарным. Иначе говоря, к комплексам, которые укреплены на неподвижном основании. И многие водители, получив штраф с придорожного «фонаря», оперируют именно этим требованием, пытаясь доказать сначала гаишникам, а потом и судье, что раз знака 8.23 перед камерой нет, то и наказание противозаконно. Но так ли это на самом деле?

Фото: gazetairkutsk.ru

По словам нашего собеседника, автомобилисты, бьющиеся за отмену штрафа, упускают из вида один важный нюанс. Все тот же ГОСТ вовсе не обязывает органы местной власти устанавливать таблички «Фотовидеофиксация» перед каждым комплексом. Им, согласно регламенту, достаточно воткнуть как минимум одну — при въезде в населенный пункт. Из этого следует, что под действие единственного знака 8.23 может подпадать хоть тридцать камер, раскиданных по городу или деревушке.

Доказать отсутствие таблички, как вы понимаете, довольно сложно. Однако бывает и такое, что знака в самом деле нигде нет — мало ли у дорожников закончились деньги или рабочая смена, а может его банально не успели или случайно забыли установить. Да вот только сие обстоятельство никак не освобождает автомобилиста от административной ответственности. И это прописано в одном из множества правительственных постановлений.

Любопытно при этом, что некоторым водителям-счастливчикам все же удается в судебном порядке обжаловать штраф ГИБДД, выписанный камерой, не обозначенной предупредительной табличкой. Но процент выигранных дел, завязанных на «потерявшемся» знаке 8.23, увы, ничтожно мал. Здесь, конечно, все зависит от конкретного судьи: некоторые служители закона отменяют наказание ввиду несерьезности правонарушения. Но в большинстве случаев, повторимся, автомобилист уходит не солоно хлебавший, ведь закон — есть закон.

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25 июля 2018
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