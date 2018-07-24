Как водителей лишают «прав» за сбитую собаку

Собака собаке рознь. Так что сразу оговоримся: если вы имеете дело с домашним псом (котом, коровой, крокодилом) — то есть животным, у которого есть хозяин — стоит вызывать гаишников, не задумываясь. Помните, что по правилам выгула четвероногих друзей, владелец должен контролировать их действия и, во избежание недоразумений, держать на поводке.

Поэтому если под колесами оказывается собака, сбежавшая от своего нерадивого хозяина, то доказать вину водителя крайне непросто. Когда же участником ДТП становится пес, которого выгуливают по правилам, все расходы на лечение брата меньшего покрываются страховой компанией автомобилиста по ОСАГО. Да-да, согласно ст. 137 ГК РФ, домашнее животное — это имущество.

Другое дело — бродяжка, слоняющаяся вдоль обочины в попытках вымолить у проезжих лакомый кусочек чего-нибудь. Оформлять аварию с бесхозным барбосом для тех, чья машина застрахована исключительно по ОСАГО, смысла нет — возмещать ущерб некому, да и бесплатный ремонт авто обязательной «автогражданкой» все равно не предусмотрен. Чего не скажешь о водителях, раскошелившихся на полис КАСКО.