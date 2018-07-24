Как водителей лишают «прав» за сбитую собаку

Фото: newsthen.com
Несясь в глубокой ночи по загородной трассе в надежде поскорее очутиться на даче, вы — разумеется, неумышленно — сбиваете бесхозную собаку, из ниоткуда выпрыгнувшую под колеса машины. Повреждения авто, в общем-то, незначительны, а значит и беспокоить сотрудников ГИБДД по столь «мелочному» поводу не обязательно — думается вам. Но вы ведь не хотите лишится «прав»?
Виктория Базылева

Собака собаке рознь. Так что сразу оговоримся: если вы имеете дело с домашним псом (котом, коровой, крокодилом) — то есть животным, у которого есть хозяин — стоит вызывать гаишников, не задумываясь. Помните, что по правилам выгула четвероногих друзей, владелец должен контролировать их действия и, во избежание недоразумений, держать на поводке.

Поэтому если под колесами оказывается собака, сбежавшая от своего нерадивого хозяина, то доказать вину водителя крайне непросто. Когда же участником ДТП становится пес, которого выгуливают по правилам, все расходы на лечение брата меньшего покрываются страховой компанией автомобилиста по ОСАГО. Да-да, согласно ст. 137 ГК РФ, домашнее животное — это имущество.

Другое дело — бродяжка, слоняющаяся вдоль обочины в попытках вымолить у проезжих лакомый кусочек чего-нибудь. Оформлять аварию с бесхозным барбосом для тех, чья машина застрахована исключительно по ОСАГО, смысла нет — возмещать ущерб некому, да и бесплатный ремонт авто обязательной «автогражданкой» все равно не предусмотрен. Чего не скажешь о водителях, раскошелившихся на полис КАСКО.

Фото: newtimes.kz

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

На часах глубоко за полночь. Жена и маленькие детишки в салоне машины уже давно забылись сладким сном, и только лишь неугомонная теща, не замечая вашего отсутствия, продолжает о чем-то бубнить. Но вам не до нее: сбита собака. И стоит острый вопрос, быть или не быть — вызывать или не вызывать. Оценив сонным глазом масштабы нанесенного ущерба, вы решили покинуть место аварии — подумаешь, еле заметная царапина на бампере.

Удивительным образом к утру почти невидимое повреждение превратилось в добротную такую вмятину, которая отнюдь не красит вашу свеженькую Hyundai Creta. Никакой магии — просто в темноте и ввиду сильной усталости все выглядит иначе. Еще раз обдумав ситуацию, вы позвонили в страховую. Компания согласилась отремонтировать авто по КАСКО, но попросила предоставить справку из ГИБДД, которой у вас, конечно же, нет.

На следующий день за 40 километров от места ДТП вы обращаетесь в 112 и сообщаете, что вам необходимо оформить дорожную аварию. Сотрудники ГАИ прибывают на вызов и задают вполне себе логичный вопрос: что случилось? Вы видите в лице правоохранителя нормального такого мужика, которому можно рассказать правду, и выкладываете все как на духу — сбил на трассе собаку, уехал, нужна бумажка для страховой.

Фото: www.excite.co.jp

НАКАЗАНИЕ

Конечно, и среди гаишников попадаются понимающие, снисходительные товарищи. Те, кто готов войти в положение автомобилиста и помочь ему просто за доброе слово. Но это не про «вашего» инспектора. Тот в погоне — то ли за рублем, то ли за очередной «палочкой» — грозится составить протокол о лишении «прав». Кто-то попытается договориться на месте, кто-то пойдет в суд, а вернется оттуда уже на общественном транспорте.

Напомним, что согласно п. 2 ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» КоАП РФ, оставление автомобилистом места ДТП, участником которого он являлся, влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.

Мораль сей басни такова: вызывайте экипаж после ДТП с собакой в любом случае — ОСАГО, КАСКО, бездомная, домашняя. И наплевать на сварливую тещу, которой непременно нужно полить помидоры посреди ночи — «права» важнее. И пускай гаишников придется ждать до рассвета, а так вероятно и будет, учитывая крайнюю серьезность аварии. Ну а что поделать, европротокол ведь с раненым псом не составишь.

…Напоследок хотелось бы напомнить о гуманности к животным. Оттаскивать пострадавшую в аварии собаку подальше от обочины в лес, обрекая ее тем самым на верную гибель — удел людей бессердечных. Потесните планы в своем плотном графике и доставьте пса в ближайшую ветклинику. Если такой возможности нет, то хотя бы позвоните в компетентные органы. В Москве, к примеру, можно обратиться в управу того района, где случилось ДТП.

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25 июля 2018
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