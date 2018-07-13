Жуткий пробел в ПДД может оправдать даже лихача-убийцу

Почти каждый раз при выяснении кто виноват в том или ином ДТП, абсолютно все — полицейские, страховщики, водители, судьи — со знанием дела оперируют словом «маневр». А между тем, ПДД вообще не содержат никакого определения этого понятия.
Максим Строкер

«Водитель совершил маневр…», «Кто виноват? — Тот кто совершал маневр!», «Маневр привел…» — эти и им подобные формулировки сплошь и рядом встречаются в протоколах, постановлениях и решениях всевозможных инстанций и должностных лиц. Но при этом никто почему-то даже не вспоминает, что в ПДД определение понятия «маневр» отсутствует в принципе. Да, глава 8 «Начало движения, маневрирование» там есть. Но что именно Правила имеют ввиду под «маневрированием», нигде четко не оговаривается. Вроде как всем само собой понятно.

Но раз речь у нас идет о четкой регламентации чего-либо — а ПДД относится именно к таким документам — все должно быть прописано максимально четко, без расчета на то, что «все это и так знают». Например, первый же пункт уже упомянутой главы 8 ПДД говорит, что «при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения». У дотошного человека сразу возникает вопрос: а при выполнении чего именно не должна создаваться опасность?

Почему-то считается, что «маневр» — это когда водитель крутит рулем. Хорошо, но как быть в таком случае: таксист резко тормозит в своей полосе, увидев голосующего на обочине потенциального пассажира. Из-за этого нескольким машинам, следующим за таксомотором, приходится тоже оттормаживаться «в пол». Ведь действия «извозчика» определенно создали им помехи в движении и возникла опасность ДТП.

Получается, что торможение — тоже «маневр». Но в таком случае и разгон следует считать «маневром».

Или возьмем изгиб дороги. Чтобы следовать ему и не улететь в кювет, водитель машины неизбежно меняет направление движения машины. Эти его действия как квалифицировать будем? Маневр имеет место быть или нет? И так далее. При перестроении в соседний ряд или перед поворотом на прилегающую дорогу водитель обязан подать соответствующий сигнал «заблаговременно до начала выполнения маневра».

В свете неопределенности понятия «маневр» возникает вопрос: «заблаговременно» — это в какой момент. Когда он только-только начал притормаживать? Еще раньше? Когда машина начала смещаться в сторону поворота? В момент, когда колесо авто пересекает линию разметки движения по полосам? Короче: когда именно начинается маневр-то?

Поразительно, но ПДД ответа на этот вопрос не содержат! В связи с этим, допустим, вам на разборе ДТП полицейский говорит, что «вы должны были тормозить в своей полосе, а не маневрировать, пытаясь избежать столкновения». Тут у вас есть все шансы ввести его в ступор простым вопросом: «А где написано, что такое маневр»? Получается, что любые изменения и скорости, и направления движения машины одновременно и «маневр», и «не маневр».

Грамотно используя эту двусмысленность, можно избежать участи стать виновником целого набора типовых ДТП.

штрафы, ПДД, страховые выплаты, полис страхования, авария, ДТП, ГИБДД
13 июля 2018
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