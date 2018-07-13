Жуткий пробел в ПДД может оправдать даже лихача-убийцу

«Водитель совершил маневр…», «Кто виноват? — Тот кто совершал маневр!», «Маневр привел…» — эти и им подобные формулировки сплошь и рядом встречаются в протоколах, постановлениях и решениях всевозможных инстанций и должностных лиц. Но при этом никто почему-то даже не вспоминает, что в ПДД определение понятия «маневр» отсутствует в принципе. Да, глава 8 «Начало движения, маневрирование» там есть. Но что именно Правила имеют ввиду под «маневрированием», нигде четко не оговаривается. Вроде как всем само собой понятно.

Но раз речь у нас идет о четкой регламентации чего-либо — а ПДД относится именно к таким документам — все должно быть прописано максимально четко, без расчета на то, что «все это и так знают». Например, первый же пункт уже упомянутой главы 8 ПДД говорит, что «при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения». У дотошного человека сразу возникает вопрос: а при выполнении чего именно не должна создаваться опасность?

Почему-то считается, что «маневр» — это когда водитель крутит рулем. Хорошо, но как быть в таком случае: таксист резко тормозит в своей полосе, увидев голосующего на обочине потенциального пассажира. Из-за этого нескольким машинам, следующим за таксомотором, приходится тоже оттормаживаться «в пол». Ведь действия «извозчика» определенно создали им помехи в движении и возникла опасность ДТП.