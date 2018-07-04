Госдума разрешит водителям сводить друг с другом счеты

Комитет рекомендовал к принятию проект поправок в законодательство и КоАП, который сделает возможным запуск так называемого «Народного инспектора» — проекта, в котором любой обладатель смартфона сможет фиксировать нарушение ПДД, отсылать эти данные в ГИБДД, а там на их основе будут почти в автоматическом режиме оформлять «письмо счастья». Для этого предполагается создать специальное приложение для смартфонов. Стать «народным инспектором» можно будет после регистрации на сайте госуслуг.

Поправки в КоАП предлагают изменить статью 1.5 кодекса. Ее хотят дополнить строкой о том, что презумпция виновности распространяется не только на владельцев машин, замеченных камерами автоматической фиксации, но и тех, кого сняли с помощью обычного смартфона. В статью 2.6 КоАП параллельно впишут 18 таких нарушений. Среди них, как ожидается, будут езда по обочине, невыполнение требований знаков, проезд на красный свет, непропуск пешехода, выезд на железнодорожный переезд и т. п.

Идея заставить водителей штрафовать друг друга, сама по себе проста и изящна. Внедрив достаточно широко «Народного инспектора» властям можно даже перестать тратиться на установку новых камер автоматической фиксации.