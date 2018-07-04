Госдума разрешит водителям сводить друг с другом счеты

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в законодательство, разрешающий фиксацию нарушений ПДД с помощью личных смартфонов водителей и пешеходов. Принятие этих новелл даст старт массовым беззаконным штрафам на дороге.
Максим Строкер

Комитет рекомендовал к принятию проект поправок в законодательство и КоАП, который сделает возможным запуск так называемого «Народного инспектора» — проекта, в котором любой обладатель смартфона сможет фиксировать нарушение ПДД, отсылать эти данные в ГИБДД, а там на их основе будут почти в автоматическом режиме оформлять «письмо счастья». Для этого предполагается создать специальное приложение для смартфонов. Стать «народным инспектором» можно будет после регистрации на сайте госуслуг.

Поправки в КоАП предлагают изменить статью 1.5 кодекса. Ее хотят дополнить строкой о том, что презумпция виновности распространяется не только на владельцев машин, замеченных камерами автоматической фиксации, но и тех, кого сняли с помощью обычного смартфона. В статью 2.6 КоАП параллельно впишут 18 таких нарушений. Среди них, как ожидается, будут езда по обочине, невыполнение требований знаков, проезд на красный свет, непропуск пешехода, выезд на железнодорожный переезд и т. п.

Идея заставить водителей штрафовать друг друга, сама по себе проста и изящна. Внедрив достаточно широко «Народного инспектора» властям можно даже перестать тратиться на установку новых камер автоматической фиксации.

При наличии соответствующего программного кода в «Народном инспекторе», можно вообще превратить все смартфоны, где будет установлено это приложение, в шпионские гаджеты, неусыпно и без участия владельца фиксирующий все и вся происходящее вокруг в интересах правоохранительных органов.

Сама идея приравнять личный смартфон к «автоматической фиксации» по своей сути противозаконна. Настоящие комплексы автоматической фиксации регулярно проходят поверку. Которая подтверждает точность и объективность их работы. Личные смартфоны никакой поверке подлежать не будут. Поэтому никто не гарантирует, например, их от сбоев в определении места и времени правонарушения. А это одно из ключевых условия для оформления штрафа.

С другой стороны, объективность видеосъемки нарушения будет лежать полностью на совести оператор. То есть обычного человека со всеми его слабостями типа желания бескорыстно напакостить ближнему или отомстить за настоящую или мнимую обиду. А при таких мотивациях все средства хороши — вплоть до подлога обстоятельств путем мухлежа с ракурсом съемки и электронной подмены координат.

Уж если в работе «государственных» камер автоматической фиксации нарушений ПДД, за работоспособностью которых следят толпы специально обученных людей, регулярно случаются сбои, то что говорить о личных мобильниках, в том числе сомнительных с точки зрения работоспособности марок и брендов! А ведь на них, фактически будет переложена одна из карательных функций государства!

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4 июля 2018
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