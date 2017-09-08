Дело банды столичных угонщиков направлено в суд

На днях в Савеловский райсуд Москвы было направлено дело банды угонщиков, задержанных полицией еще 17 марта. Уже доказаны три случая похищения машин, но, возможно, их было и больше.
Михаил Ростарчук

17 марта водитель Lexus отправился за покупками в крупный торговый центр. Когда вернулся с покупками, машины на парковке уже не было. К счастью, автомобиль находился под охраной спутниковой «противоугонки» от «Цезарь Сателлит» и его отследили по спутнику — угнанную машину бандиты поставили на отстой на Новорижском шоссе, 72 км. Полицейские устроили засаду и спустя два дня задержали троих молодых людей, которые приехали за добычей на Тойоте Ленд Крузер и Хендай Солярис, при этом Тойота тоже числилась в угоне.

В машине у предполагаемых преступников обнаружили устройство, с помощью которого можно отключать сигнализацию и вскрывать машины — так называемый граббер. Оно стало главной уликой в деле. Уже доказаны три случая похищения машин, но, возможно, их было и больше.

Схема у преступников была такая: они сидели в засаде на парковках крупных торговых центров и ждали подходящих машин. Когда автовладелец выходил и ставил машину на сигнализацию — один человек считывал граббером код ключа, второй вскрывал машину и менял номера, третий следил за обстановкой.

Молодые люди не признавали вину до последнего несмотря на то, что были задержаны на краденых машинах. Уже доказаны три случая похищения машин, но, возможно, их было и больше.

Кстати сказать, бывает и так, что автоворы не вскрывают машины отмычками и не разбирают приборную панель на стоянках, а просто крадут из кармана автовладельца ключи, садятся за руль и увозят автомобиль в «отстойник». Когда хозяин выходит из торгового центра, его машина уже находится вне досягаемости. В таких случаях автомобилистов спасает услуга «двойная авторизация». Она предполагает наличие в машине скрытой кнопки авторизации, о которой знает только хозяин. Без нажатия кнопки срабатывает сигнал тревоги. Даже если преступник украдет ключи вместе с меткой, он не сможет уехать, а в центр безопасности поступит сигнал.

От кражи может спасти аэрография. Например, если угонщик целенаправленно пришел именно за вашей маркой автомобиля, то из двух машин он выберет ту, на которой меньше всего опознавательных знаков. С другой стороны, качественная аэрография по стоимости мало отличается от хорошей сигнализации, а продать автомобиль с такой «татуировкой» сложнее.

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8 сентября 2017
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