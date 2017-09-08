Дело банды столичных угонщиков направлено в суд

17 марта водитель Lexus отправился за покупками в крупный торговый центр. Когда вернулся с покупками, машины на парковке уже не было. К счастью, автомобиль находился под охраной спутниковой «противоугонки» от «Цезарь Сателлит» и его отследили по спутнику — угнанную машину бандиты поставили на отстой на Новорижском шоссе, 72 км. Полицейские устроили засаду и спустя два дня задержали троих молодых людей, которые приехали за добычей на Тойоте Ленд Крузер и Хендай Солярис, при этом Тойота тоже числилась в угоне.

В машине у предполагаемых преступников обнаружили устройство, с помощью которого можно отключать сигнализацию и вскрывать машины — так называемый граббер. Оно стало главной уликой в деле. Уже доказаны три случая похищения машин, но, возможно, их было и больше.

Схема у преступников была такая: они сидели в засаде на парковках крупных торговых центров и ждали подходящих машин. Когда автовладелец выходил и ставил машину на сигнализацию — один человек считывал граббером код ключа, второй вскрывал машину и менял номера, третий следил за обстановкой.