Названы самые ожидаемые люксовые кроссоверы

Фото: www.netcarshow.com
Автомобильные журналисты напоминают, что в ближайшие два года состоится две любопытные премьеры. Автопроизводители класса люкс готовятся представить свои новые SUV.

Виктория Базылева

Так, в этом году мы ожидаем выход кроссовера Lamborghini Urus, под капотом которого будет располагаться четырехлитровый турбомотор. Ожидается, что автомобиль станет самым быстрым в своем сегменте.

Rolls-Royce Cullinan, напротив, будет классическим представителем роскошного британского бренда. Разработчики оснастят новинку 6,8-литровым V12 — тем же агрегатом, что и у модели Phantom.

Стоит отметить, что обе модели, по предварительным данным, получат гибридные и полностью электрические версии. И если дебют Lamborghini Urus мы ожидаем уже в этом году, то премьера Rolls-Royce Cullinan предположительно состоится в 2018-м.

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16 февраля 2017
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