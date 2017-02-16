Названы самые ожидаемые люксовые кроссоверы

Так, в этом году мы ожидаем выход кроссовера Lamborghini Urus, под капотом которого будет располагаться четырехлитровый турбомотор. Ожидается, что автомобиль станет самым быстрым в своем сегменте.

Rolls-Royce Cullinan, напротив, будет классическим представителем роскошного британского бренда. Разработчики оснастят новинку 6,8-литровым V12 — тем же агрегатом, что и у модели Phantom.

Стоит отметить, что обе модели, по предварительным данным, получат гибридные и полностью электрические версии. И если дебют Lamborghini Urus мы ожидаем уже в этом году, то премьера Rolls-Royce Cullinan предположительно состоится в 2018-м.