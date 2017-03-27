Ravon планирует увеличить продажи в России в 25 раз

Фото: www.uzdaily.uz
Представители Ravon рассказали заявили, что компания намерена нарастить российские продажи в 25 раз — до 50 000 автомобилей в 2017 году. К тому же узбекский производитель планирует расширить дилерскую сеть с 53 до 120 автосалонов.
Виктория Базылева

В настоящее время марка Ravon представлена в России четырьмя моделями: R2 (бывший Chevrolet Spark), R4 (видоизмененный Chevrolet Cobalt), Nexia R3 (Chevrolet Aveo предыдущей генерации) и седан Gentra (бывший Chevrolet Lacetti). Самый доступный автомобиль, мини-хетчбэк R2, продается по цене от 439 000 рублей.

Кроме того, как сообщает агенство «Автостат», в ближайшее время производитель выведет на российский рынок еще две модели: седан гольф-класса и компактный кроссовер, подробности о которых пока не сообщаются.

Отметим также, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ) в минувшем году в пользу автомобилей марки Ravon сделали выбор 1811 человек, а в первые два месяца 2017-го они разошлись тиражом в 951 экземпляр.

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27 марта 2017
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