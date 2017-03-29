Новый седан Tata Tigor поступил в продажу

Под капотом нового Tigor трудятся 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 85 л.с. или 70-сильный литровый «дизель». С ними работает пятиступенчатая механическая коробка, а позже появятся модификации и с «роботом».

Стоит отметить, что список оснащения седана «в базе» отнюдь не богат — из удобств здесь присутствует разве что кондиционер. В чуть более интересной комплектации появляются ABS и EBD, а такая роскошь как подушки безопасности устанавливаются лишь в дорогих версиях машины.

Ценник нового Tigor, ориентированного исключительно на рынок Индии, начинается от 470 000 рупий. Кстати, хетчбэк Tiago, послуживший базой для новинки, обходится покупателям гораздо дешевле — его прайс стартует с отметки в 324 000 рупий.