Новый седан Tata Tigor поступил в продажу

Фото: www.indiacarnews.com
Индийская компания Tata Motors представила на внутреннем рынке новый субкомпактный седан TataTigor. В основу новинки лег хетчбэк Tata Tiago, который пользуется высоким спросом у покупателей в Индии.
Виктория Базылева

Под капотом нового Tigor трудятся 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 85 л.с. или 70-сильный литровый «дизель». С ними работает пятиступенчатая механическая коробка, а позже появятся модификации и с «роботом».

Стоит отметить, что список оснащения седана «в базе» отнюдь не богат — из удобств здесь присутствует разве что кондиционер. В чуть более интересной комплектации появляются ABS и EBD, а такая роскошь как подушки безопасности устанавливаются лишь в дорогих версиях машины.

Ценник нового Tigor, ориентированного исключительно на рынок Индии, начинается от 470 000 рупий. Кстати, хетчбэк Tiago, послуживший базой для новинки, обходится покупателям гораздо дешевле — его прайс стартует с отметки в 324 000 рупий.

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29 марта 2017
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