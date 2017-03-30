Чаще других на вторичном рынке России продаются модели С-класса

Согласно данным агенства «Автостат» в минувшем месяце в нашей стране было реализовано 112 328 автомобилей С-класса с пробегом, что на 15,4% меньше, чем в феврале прошлого года. При этом суммарный объем проданных машин за первые два месяца достиг отметки в 210 341 автомобиль — показатель снизился на 13,2%.

Что же касается самых востребованных моделей на вторичном рынке России, то здесь лидером является Ford Focus, который разошелся тиражом в 9261 экземпляр. Второй по популярности оказалась Toyota Corolla, в пользу которой сделали выбор 7766 человек.