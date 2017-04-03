Названы самые дешевые иномарки в России

Самой бюджетной моделью, представленной на нашем рынке, по-прежнему остается Lifan Smily, сообщает «Daily-Motor». Минимальный ценник хетчбэка, оснащенного 1,3-литровым 88-сильным мотором, составляет 369 900 рублей. На второй строчке расположился FAW V5. Обзавестись седаном можно по привлекательной цене ниже 400 000 рублей, однако тут стоит оговориться, что речь идет о машинах аж 2013 года выпуска. Третьим стал еще один «китаец» — Geely GC6. Укомплектованный полуторалитровым бензиновым двигателем, развивающим 94 силы, седан обойдется в 419 000 «деревянных».

В ТОП-5 самых дешевых автомобилей на рынке России также вошли японский Datsun on-DO и узбекский Ravon R2 — ценники на них начинаются от 436 000 и 439 000 рублей соответственно.

От себя добавим, что помимо вышеперечисленных иномарок по той же цене можно приобрести и продукцию отечественного производителя. Например, LADA Granta, прайс на которую стартует с отметки в 389 000 рублей, или LADA Priora, продающуюся от 399 000 «деревянных».