На машинах Hyundai и KIA отказывают двигатели

Как сообщает ТАСС, под отзыв подпадают «местные» седаны Hyundai Grandeur и Sonata, KIA K7 и K5, а также кроссовер Sportage, выпущенные до августа 2013 года. Производители обнаружили дефект коленчатого вала, который может привести к поломке силового агрегата во время движения, что создает серьезную угрозу жизни водителя и пассажиров.

— Рассмотрев обращения граждан, компании пришли к выводу о необходимости отзыва автомобилей этих моделей, — говорится в сообщении.

Специалисты южнокорейских дилерских центров бесплатно продиагностируют двигатель и в случае необходимости заменят агрегат на новый.