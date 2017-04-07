На машинах Hyundai и KIA отказывают двигатели

Фото: www.qv001.com
Корейские Hyundai и KIA отзывают более 170 000 автомобилей по причине возможных проблем с двигателем. Сервисная кампания охватывает реализованные в Южной Корее машины, оснащенные моторами Theta 2 — турбированными и атмосферными 2,4-литровыми GDI.
Виктория Базылева

Как сообщает ТАСС, под отзыв подпадают «местные» седаны Hyundai Grandeur и Sonata, KIA K7 и K5, а также кроссовер Sportage, выпущенные до августа 2013 года. Производители обнаружили дефект коленчатого вала, который может привести к поломке силового агрегата во время движения, что создает серьезную угрозу жизни водителя и пассажиров.

— Рассмотрев обращения граждан, компании пришли к выводу о необходимости отзыва автомобилей этих моделей, — говорится в сообщении.

Специалисты южнокорейских дилерских центров бесплатно продиагностируют двигатель и в случае необходимости заменят агрегат на новый.

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7 апреля 2017
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