Минпромторг расширил список машин, облагаемых повышенным транспортным налогом

Автомобили разделены на четыре категории в зависимости от цены: первая — автомобили стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, вторая — от пяти до десяти, третья — от десяти до пятнадцати, и четвертая — дороже пятнадцати миллионов рублей. Именно в последнюю группу добавилось наибольшее количество машин, в числе которых оказались десять моделей Bentley, шесть автомобилей Rolls-Royce, четыре машины Mercedes-Benz и по три — Aston Martin, Lamborghini и Ferrari.

В перечень автомобилей третьей ценовой категории, который увеличился с 76 до 95 автомобилей, попали модели BMW, Jaguar, Land Rover. Здесь же теперь оказались семь Mercedes-Benz, а также Lamborghini, Porsche и Ferrari. Группа машин по цене от пяти до десяти миллионов рублей разрослась на 320 моделей, что составляет 34%, а автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов стало в списке больше на 19%, что в количественном выражении составляет 424 модели.

Как сообщает газета «Известия», в сравнении с прошлогодним перечнем список облагаемых повышенным налогом автомобилей увеличился на 28%.