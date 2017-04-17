Продажи Audi A3 четвертого поколения начнутся в 2019 году

Audi A3 построят на фольксвагеновской платформе MQB, уже знакомой нам по ряду моделей немецкого концерна. Как следствие, автомобиль станет чуть длиннее, а его салон просторнее. Вероятнее всего, новинку оснасят трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами, при этом не исключается и появление гибридной модификации. Никакой подробной информации о новом A3 в настоящее время не раскрывается.

Зарубежные издания предполагают, что ингольштадтцы представят A3 четвертой генерации в конце следующего года, а на рынок новые автомобили могут выйти уже в начале 2019-го.

Напомним, что хетчбэк нынешнего поколения Audi A3 продается в России по цене от 1 629 000 рублей, в то время, как минимальный ценник седана составляет 1 639 000 рублей.