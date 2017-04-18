Названы десять автомобилей с лучшими интерьерами

Так, в начале списка автомобилей с лучшими интерьерами оказались модели Alfa Romeo Giulia и Bentley Bentayga. Эксперты восхитились оформлением салона «Джулии», отметив спортивное рулевое колесо, стильную приборную панель, а также деревянные и металлические элементы декора. В интерьере кроссовера Bentayga специалисты оценили инновационные дизайнерские решения и его высокую функциональность.

В рейтинге лучших автомобильных салонов оказались также Buick LaCrosse, Honda CR-V, Lexus LC 500, Lincoln Continental, Maserati Levante, Mazda CX-9, MINI Countryman и Subaru Impreza. Стоит отметить, что в этом году в ТОП-10 не попали прошлогодние лидеры: Audi, BMW Mercedes-Benz, Cadillac и Infiniti. Из победителей 2016 года в свежем списке фигурируют лишь Lexus, Honda и Mazda.