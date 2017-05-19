5 самых динамичных автомобилей LADA

Так, лидером этого рейтинга, по данным «Дейли-Мотор», стала LADA Kalina NFR, что, впрочем, не удивительно. Эта машина, укомплектованная 140-сильным двигателем, разгоняется до сотни за 8,9 секунды. На второй строчке расположилась еще одна «Калина», однако в версии Sport. Автомобиль приводитcя в движение 136-сильным мотором — первую сотню с места он «делает» за 9,2 секунды.

Чуть больше времени, а именно 9,5 секунды, требуется Granta Sport — под ее капотом трудится мотор мощностью 114 л. с. А вот четвертое и пятое место занимают XRAY и Vesta. Высокий хечтбэк, оснащенный 122-сильным двигателем, способен развить скорость в 100 км/ч за 10,4 секунды, в то время как «Весте» с ее мотором в 106 л. с. требуется 11,2 секунды.