«Автотор» намерен выпустить более 120 000 машин в 2017 году

Как рассказал другой спикер — председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов — по подсчетам аналитиков, объем выпускаемых автомобилей должен составить 124 000 — 128 000 экземпляров. Он отметил, что около 70 000 из них будут машины KIA, 30 000 — автомобили Hyundai, 20 000 придется на BMW и еще 500—600 — на коммерческие транспортные средства марки FAW.

Напомним, что с мая нынешнего года на «Автоторе» выпускается весь модельный ряд KIA, за исключением Rio, который собирают на заводе в Санкт-Петербурге. А месяцем ранее на предприятии наладили производство премиального корейского седана Genesis G80, дебютировавшего в России в конце марта.