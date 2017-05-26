Петербургские автозаводы увеличили производство на 44%

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В прошлом месяце суммарный объем производства на заводах Hyundai, Nissan и Toyota, расположенных в Северной столице, увеличился на 44% по отношению к апрелю 2016 года. С конвейеров предприятий сошло порядка 34 500 легковых автомобилей.
Виктория Базылева

Как сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка», за первые четыре месяца нынешнего года автозаводы Санкт-Петербурга выпустили около 111 600 автомобилей, а это на 40% больше, нежели за аналогичный период минувшего года.

Отмечается, что столь стремительный рост обусловлен появлением на рынке нового, второго поколения седана Hyundai Solaris. При этом на долю произведенных на сестрорецком заводе Hyundai автомобилей приходится более 60% от общего объема.

Напомним также, что в настоящее время на предприятиях в Санкт-Петербурге собирается девять моделей, среди которых Nissan Qashqai, X-Trail, Murano и Pathfinder; Toyota Camry и RAV4; Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio.

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26 мая 2017
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