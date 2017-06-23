Названы самые надежные автомобили

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что на каждую сотню машин KIA приходится в среднем 72 проблемы. Корейский производитель оказался на первой строчке рейтинга самых надежных автомобилей.

«Серебро» американцы присудили другой корейской компании — Hyundai, вернее, ее суббренду Genesis. По итогам анкетирования владельцев выяснилось, что они сталкиваются с неисправностями чуть чаще, чем обладатели KIA: 77 поломок на 100 машин. А вот на третьем месте с результатом в 78 дефектов на 100 автомобилей расположилась компания Porsche.