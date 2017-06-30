Названы лучшие автомобили для начинающих водителей

Так, по мнению автоэкспертов издания Motoring, наиболее оптимальным вариантом для новичка является хетчбэк Volvo V40. На сегодняшний день этот автомобиль c пробегом при большом желании можно отыскать и в России. На второй строчке расположился Volkswagen Up! — он в нашей стране не продавался, и купить его с рук довольно непросто. «Бронзу» автожурналисты присудили еще одной машине, не представленной в России — SEAT Mii. Отметим также, что замыкают лидерскую пятерку хетчбэк Toyota Yaris и седан KIA Rio.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» составил свой список из шести автомобилей, наиболее подходящих для начинающих рулевых. На наш взгляд, тем, кто только осваивает навыки вождения, не стоит подыскивать подержанного «коня» — если есть такая возможность, лучше сразу обзавестись новым, пусть даже совсем простеньким. О том, на какие модели стоит обратить внимание, подбирая машину для недавно получившего «права» водителя, можно прочитать здесь.