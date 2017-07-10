Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России

Фото: www.netcarshow.com
За первые пять месяцев нынешнего года покупательский спрос на автомобили бизнес-класса увеличился в России на 8,9% по отношению к аналогичному периоду минувшего года. Так, официальные дилеры сумели реализовать 17 989 машин сегмента Е.
Виктория Базылева

По итогам первых пяти месяцев нынешнего года самым популярным автомобилем бизнес-класса в России стал седан Toyota Camry. В пользу этой модели сделали свой выбор 10 077 россиян, сообщает агентство «Автостат». На второй строчке расположилась BMW 5-й серии, разошедшаяся тиражом в 2190 автомобилей. А вот третьим стал Mercedes-Benz E-Class — дилеры продали 1991 такую машину.

Отметим, что в лидерской пятерке также оказались Audi A6 и Lexus ES. Этими автомобилями обзавелись 1331 и 600 россиян соответственно.

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10 июля 2017
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