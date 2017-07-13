Российские продажи люксовых автомобилей сократились на 15%

Лидером рейтинга самых популярных марок, в модельном ряду которых представлены Luxury автомобили, остается Mercedes-Benz. В мае текущего года в пользу Maybach S-Class сделали выбор 46 россиян. На второй строчке с результатом в 34 проданные машины расположилась компания Maserati, а третьей стала Bentley — 15 автомобилей.

Отметим также, что 8 машин реализовали дилеры Rolls-Royce, по 5 автомобилей — Ferrari и Lamborghini. Кроме того, на российских дорогах появилось три новеньких Aston Martin.

По данным агентства «Автостат», около 66% покупок автомобилей класса люкс было совершено в Москве и Подмосковье (76 экземпляров в общей сложности). Жители Краснодарского края приобрели 5 машин, а Башкортостана — 4.