Импорт легковых автомобилей в Россию снизился на 13%

Так, примерно одна пятая часть всего объема импортируемых автомобилей пришлась на машины Toyota. В первом полугодии российскую границу пересекли 18 500 новеньких «Тойот» (-41,5%). На второй строчке по количеству ввезенных автомобилей оказался Mercedes-Benz (17 400 машин, +4,4%), а на третьей — Lexus (11 500 транспортных средств, +7,5%).

Кроме того, в Федеральной таможенной службе сообщили, что самой импортируемой моделью оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (6200 машин, +17,8%). А замыкают лидерскую тройку кроссоверы Lexus RX (4700 автомобилей, +26,5%) и Mercedes-Benz GLC (3200 экземпляров, +41,6%).