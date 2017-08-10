Экспорт легковых машин из России вырос на 61%

Так, половина объема экспортных машин пришлась на автомобили Skoda. В январе-июне за границу было отправлено порядка 12 000 транспортных средств, сообщает агентство «Автостат». На второй строчке оказалась компания АВТОВАЗ, поставившая в другие страны 5500 машин. А «бронза» досталась производителям Hyundai и Renault — они экспортировали по 1300 автомобилей. Следом идет компания Volkswagen, отправившая за рубеж чуть больше 1000 экземпляров.

Отметим также, что согласно статистике, около 12 000 автомобилей поставили в Чехию, 2300 машин отправили на Украину и еще 1800 — в Латвию. А в Венгрию и Ливан было экспортировано порядка 1000 транспортных средств.