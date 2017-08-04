Тест-драйв LADA XRAY: прыжок через овраг

В свое время, а именно во второй половине 90-х годов прошлого века, была у меня, помнится, «девятка» — ВАЗ-21093 модного тогда цвета «мокрый асфальт». С грехом пополам откатавшись на ней два года, я старался с тех пор всеми возможными путями избегать контактов с изделиями отечественного автопрома. Единственный раз десятилетие спустя друзья попытались меня усадить в новенькую, прямиком с конвейера LADA Kalina, у которой при первом же касании отвалилась внутренняя ручка водительской двери. Естественно, это не укрепило моей любви к продукции АВТОВАЗа.

Но сколько веревочке ни виться, а конец будет. От XRAY мне увернуться не удалось — чему, забегая вперед, я даже оказался рад. Не потому, конечно, что нашел любовь всей своей жизни — вовсе нет. Просто воочию убедился, что пропасть между отечественным и зарубежным производителем, которая на основании прошлого опыта казалась мне бездонной и непреодолимой, хотя и не исчезла совсем, но превратилась в глубокий овраг, перебраться через который теоретически уже возможно. По крайней мере, этот автомобиль ничем не хуже, а, пожалуй, в чем-то и лучше тех же самых бюджетных Renault или Datsun.