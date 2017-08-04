Тест-драйв LADA XRAY: прыжок через овраг

Фото автора и компании АВТОВАЗ
АВТОВАЗ всерьез считает, что XRAY — первый кроссовер марки. Конечно, если подходить к вопросу со всей строгостью, то вряд ли можно признать за автомобилем право на членство в этом классе. Но абстрагировавшись от этого наивного самозванства, невольно замечаешь, что у него много других плюсов.
Вадим Устинов

В свое время, а именно во второй половине 90-х годов прошлого века, была у меня, помнится, «девятка» — ВАЗ-21093 модного тогда цвета «мокрый асфальт». С грехом пополам откатавшись на ней два года, я старался с тех пор всеми возможными путями избегать контактов с изделиями отечественного автопрома. Единственный раз десятилетие спустя друзья попытались меня усадить в новенькую, прямиком с конвейера LADA Kalina, у которой при первом же касании отвалилась внутренняя ручка водительской двери. Естественно, это не укрепило моей любви к продукции АВТОВАЗа.

Но сколько веревочке ни виться, а конец будет. От XRAY мне увернуться не удалось — чему, забегая вперед, я даже оказался рад. Не потому, конечно, что нашел любовь всей своей жизни — вовсе нет. Просто воочию убедился, что пропасть между отечественным и зарубежным производителем, которая на основании прошлого опыта казалась мне бездонной и непреодолимой, хотя и не исчезла совсем, но превратилась в глубокий овраг, перебраться через который теоретически уже возможно. По крайней мере, этот автомобиль ничем не хуже, а, пожалуй, в чем-то и лучше тех же самых бюджетных Renault или Datsun.

Прежде всего, дизайном экстерьера он бьет как хочет и вышеупомянутых птенцов франко-японского концерна, и уж тем более любых «китайцев», которые только могут прийти на ум. Мог ли я подумать еще пяток лет назад, что произнесу такие слова… Но факт есть факт — автомобиль весьма симпатичен со всех сторон, откуда ни подойди. И не только симпатичен, но и оригинален, а это по нынешним временам очень серьезный комплимент, поскольку большинство моделей с полсотни метров друг от друга никак не отличить.

Косвенным образом то, что внешний вид у XRAY удачен, подтвердил гуру копипаста — китайский Landwind, который слямзил идею для своего X2. Да что там Landwind, даже дизайнеры Mitsubishi не побрезговали хлебнуть из этого источника вдохновения! Если что — я серьезно, без смеха…

Внутри, конечно, все куда скромнее. Тут ворам интеллектуальной собственности поживиться будет явно не нем. И куцая панель приборов меня не впечатлила, и маленький монитор мультимедийки не привел в восторг. Однако же, для бюджетного автомобиля и то, и другое, как в придачу и жесткий пластик передней панели — вполне нормально и ненаказуемо. Пусть бедненько, зато приличненько.

Теперь немного в развитие критической темы. Эргономика — не самая сильная сторона отечественного автопрома в принципе, и АВТОВАЗа в частности. Для начала очень хочется высказать все, что наболело по поводу передних кресел. Слава Богу, наболело не в прямом смысле слова, хотя при дальних поездках может случиться и такое. И подушке, и спинке конструкторами придан такой своеобразный изгиб, что остается только гадать о строении их тел — явно не гуманоидных. Горб подушки заставляет держать ногу на весу, а дотянуться затылком до подголовника не представляется возможным ни в коем разе — даже если откинуть голову назад, там спокойно поместится кулак. Найти удобную посадку также нелегко — то ногам тесно, то до руля не дотянешься. Лично мне занять комфортное положение так и не удалось.

Из менее раздражающих огрехов стоит назвать длиннющий рычаг коробки, который смотрится достаточно архаично. Впрочем, несмотря на устрашающие размеры, с делом переключения передач он справляется весьма успешно, не допуская никакой разболтанности или нечеткости в работе. И до кучи — дисплей мультимедийки так и норовит попасть под солнечные лучи, в результате чего полностью теряет право на существование, поскольку что-то увидеть в нем становится нереально.

Самому странно, но этим все недостатки автомобиля, пожалуй, исчерпываются. Более того, он весьма неожиданным образом радует на ходу. Тандем 122-сильного двигателя и пятиступенчатой «механики» демонстрирует впечатляющие возможности. Грамотно подобранные передаточные числа коробки помогают в полной мере реализовать способности мотора в любой ситуации. С места XRAY рвет так, что любо-дорого, да и на приличной скорости пришпоривается — держи шапку. Конечно, руль не очень точен, приходится действовать им слишком размашисто. Крены в скоростных поворотах тоже присутствуют. Но если иметь в виду разницу в цене между LADA и тем же BMW, то огрехи в управляемости подобного масштаба вполне простительны.

Итак, конструкторам Волжского завода наконец-то удалось создать автомобиль, который симпатично выглядит и при этом умеет ездить. Дело за малым — осталось перепрыгнуть вышеупомянутый овраг, и научить машину более доброжелательно относиться к водителю в первую очередь. Эргономика должна быть эргономичной, как ни крути.

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7 августа 2017
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