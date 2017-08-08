Почему вам не нужен кроссовер: тест-драйв Skoda Superb Combi

Фото: Skoda
Вот скажите, почему у нас так любят кроссоверы? Неужели из-за того, что слишком часто приходится съезжать с асфальта и в этих авто несоизмеримо больше места, чем у прочих легковушек? Отнюдь: мы просто массово поддались модным трендам. Другого объяснения нет.
Вячеслав Василенко

Это как ношение рваных джинсов, обтягивающих лосин или каких-нибудь «гавайских» рубашек. Продакшн и реклама делают свое дело, вкручивая в уши потребителям очередную «фичу». Причем не важно, практично ли использование той или иной одежды, красиво ли она сидит. Главное — модно!

«Сарай» вместо «паркета»

То же самое происходит с неустанно растущим сегментом SUV: люди закладывают собственные души под залог денежных средств, охмуряют ни в чем неповинных женихов и продают собственные органы только ради того, чтобы обзавестись наимоднейшим «проходимцем», в котором вроде бы и сидится повыше, и видится получше. Да только колоссальным простором, как многим кажется, в большинстве своем «паркетники» похвастать не могут. Как, впрочем, и не славятся завидным внедорожным потенциалом.

Тогда зачем, спрашивается, покупать типичный городской кроссовер, если есть варианты гораздо интереснее, вместительнее и эргономичнее (особенно если речь идет о большой семье). Например, Skoda Superb в кузове «универсал».

Ну и что, что «сараи» не пользуются в России массовым спросом, от этого они не становятся хуже. Скорее, наоборот: для семейных вояжей машины с таким типом кузова являются едва ли не лучшими средствами передвижения, уступая по практичности, пожалуй, только минивэнам. Впрочем, в случае Superb Combi, играющего по всем правилам бизнес-класса, можно обойтись и без вэна.

ПРИВЕТ КОЛЕ ВАЛУЕВУ

Поставив «Суперб» на новую «ваговскую» платформу MQB, чехи не только смогли расширить колею автомобиля и заметно увеличить колесную базу, но и превратить его в абсолютного лидера по объему багажного отсека и эффективности трансформации салона. Судите сами: в грузовое отделение этого «вагона» вмещаются рекордные 660 л (в российской спецификации — 620 л), а при сложенных задних сиденьях — без малого 2000 л. Для сравнения: огроменный внедорожник Cadillac Escalade способен взять на борт жалкие 430 л, а его удлиненная версия — на 120 л больше, чем «Шкода». Что уж там говорить про рядовые кроссоверы, где порой с трудом умещаются и сами пассажиры.

А вот внутренний простор в чешском «сарае» — хоть разгуляйся: тут легко могут устроить между собой спарринг Ляйсан Утяшева с Алиной Кабаевой, причем еще и с лихвой хватит места для зрителей. Высота от подушки кресла до крыши спереди составляет 995 мм, а сзади — 1001 м. Пожалуй, стоит взять на заметку Николаю Валуеву. Водителю же положена по-кроссоверному высокая посадка, а великолепный обзор обеспечивают объемные «лопухи» боковых зеркал.

И ЗОНТИК ВПРИДАЧУ

Говорить об эргономике и материалах отделки «Шкоды» по большому счету не имеет смысла, ибо исчерпывающе охарактеризовать и то, и другое в нем достаточно одним словом — «отменно». За комфорт скажем отдельное спасибо фирменной концепции Skoda Simpy Clever, подразумевающей наличие в салоне авто зонтика, нескольких USB-слотов, традиционных розеток, удобных фиксаторов для чемоданов, а также складывающиеся прямо из багажника сиденья заднего ряда.

Для получения оргазма, пожалуй, не хватает лишь кожи-замши, подогрева всего и вся и выносящей мозг аудиосистемы. Но все это наряду с кучей других пирогов да плюшек, свойственных машинам бизнес-сегмента, найдется в исполнении Laurin&Klement. Адаптивный круиз-контроль — пожалуйста, панорамная крыша и солнцезащитные шторки на окнах — легко, холодильник в подлокотнике — куда ж без него. Еще бы, ведь чехи после очередной поездки любят побаловать себя холодненьким пивком не меньше нашего.

ПОПЕДАЛИМ?

Традиционно для автомобилей концерна VAG, «Шкода» обладает выверенными рулевым управлением и настройками шасси. «Педалить» на ней — одно удовольствие. В нашем случае был универсал, оснащенный резвым 220-сильным турбодвижком, совершенно не страдающим недостатком тяги. В паре с мотором трудится шестиступенчатая роботизированная коробка передач, молниеносно реагирующая на любые команды водителя.

Уж если машина в спортивном режиме ускоряется так, что подголовник ударяет по затылку, то что там говорить о топовом двигателе мощностью 280 «лошадей» — это просто ракета, а не «сарай». Конечно, в агрессивных поворотах авто чуточку заваливается, но полный привод не лишает водителя так называемого эффекта езды по рельсам. То ли дело кроссоверы-этажерки, без стеснения норовящие сорваться в занос и — не дай Бог — перевернуться. Зачем дергать судьбу за ухо, приобретая казалось бы модный «паркетник», если есть прекрасная альтернатива в виде «вагона». Он уверенно стоит на ногах, отлично гребет по мягкому грунту и вмещает поклажу свыше трех метров в длину.

Единственное, чем может огорчить новый Superb Combi — это ценой. Прайс-лист чешского универсала стартует с 2 000 000 рублей. За 220 вместо 180 «жеребцов» под капотом придется доплатить не менее 200 000, за 280 «коней» — еще столько же. А самая навороченная версия Laurin&Klement опустошит кошелек будущего владельца на 2 650 000 рублей. Дорого? Не то слово! Но аналогов дешевле на рынке вы все равно не найдете.

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9 августа 2017
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