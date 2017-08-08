Почему вам не нужен кроссовер: тест-драйв Skoda Superb Combi

Это как ношение рваных джинсов, обтягивающих лосин или каких-нибудь «гавайских» рубашек. Продакшн и реклама делают свое дело, вкручивая в уши потребителям очередную «фичу». Причем не важно, практично ли использование той или иной одежды, красиво ли она сидит. Главное — модно!

«Сарай» вместо «паркета»

То же самое происходит с неустанно растущим сегментом SUV: люди закладывают собственные души под залог денежных средств, охмуряют ни в чем неповинных женихов и продают собственные органы только ради того, чтобы обзавестись наимоднейшим «проходимцем», в котором вроде бы и сидится повыше, и видится получше. Да только колоссальным простором, как многим кажется, в большинстве своем «паркетники» похвастать не могут. Как, впрочем, и не славятся завидным внедорожным потенциалом.

Тогда зачем, спрашивается, покупать типичный городской кроссовер, если есть варианты гораздо интереснее, вместительнее и эргономичнее (особенно если речь идет о большой семье). Например, Skoda Superb в кузове «универсал».