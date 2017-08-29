Названы пять самых удивительных автомобилей 2017 года

Так, на первую строчку рейтинга самых удивительных автомобилей журналисты портала CarsWeek поставили концептуальный Honda NeuV. Автомобиль отличается довольно необычным экстерьером и интерьером, а также системой автономного управления, которая подстраивается под эмоциональное состояние водителя.

На втором месте расположился спортивный электромобиль Infiniti Prototype 9, исполненный в стиле гоночных болидов 60-х годов. А третьим стал Nissan BladeGlider, который впервые дебютировал еще в 2013 году.

Замыкают лидерскую пятерку модель EO Smart Connecting Car 2, разработанная Центром Инноваций DFKI Robotics в германском Бремене, и кабриолет Mercedes-Benz Vision Maybach 6.