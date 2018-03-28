В России падают продажи легкого коммерческого транспорта с пробегом

Более 40% об общего объема продаж подержанных коммерческих автомобилей пришлось на машины ГАЗ. За первые два месяца они разошлись тиражом в 22 200 единицы, а это на 4% меньше, нежели за аналогичный период года минувшего. На второй строчке расположился УАЗ — в пользу таких авто сделали выбор порядка 5100 покупателей (+2%).

Среди иностранных производителей лидирует Volkswagen. Коммерческий транспорт этой марки привлек в январе-феврале внимание 3400 клиентов (+3%), искавших машины с пробегом. Грузовые модели Toyota приобрели 3100 россиян, Ford — 2700 человек. Продажи автомобилей японского и американского брендов сократились на 10% и 3% соответственно.

Самыми востребованными на вторичном рынке LCV по-прежнему остаются машины семейства ГАЗ 3302 — их доля составляет 24%, о чем сообщает агентство «Автостат». Высокой популярностью также пользуются различные модификации ГАЗ 3221. Чуть реже покупатели выбирают Ford Transit и ГАЗ 2705. Замыкает первую пятерку рейтинга УАЗ-3909, более известный как «Буханка».