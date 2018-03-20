ГАЗ-21 «Волга» возродилась с V12 под капотом

eTower GmbH
Кто отказался бы от владения такой машиной — самой быстрой на планете «Волгой» ГАЗ-21? Правда, для воплощения мечты в реальность потребуется около 300 000 евро, что в переводе на наши деньги составляет немногим меньше 21 300 000 рублей.
Мирон Горин

Легендарную «двадцать первую», выпущенную в далеком 1958 году, немецкие кастомайзеры готовили по специальному заказу, от которого впоследствии клиент отказался. По неподтвержденным данным, машину собирали для русского бизнесмена, эмигрировавшего Германию. Теперь автомобиль, построенный на базе Mercedes-Benz S 600, выставлен на продажу.

От оригинальной «Волги» в нем сохранился лишь кузов, и то — его растянули и лишили задних дверей. Салон полностью переработан, обшит дорогостоящей красной кожей, а вместо диванов установлены капитанские кресла.

eTower GmbH

Кроме того, купе старой новой «Волги» может похвастать акустической системой профессионального уровня, а также широким спектром встроенных опций. Но главное — под капотом. В моторном отсеке бьется «пламенное сердце» объемом 5,5 литра, выдающее 500 сил. Аккомпанирует разъяренному V12 автоматическая коробка передач.

Любопытно, как скоро такой ГАЗ-21 найдет своего хозяина? Кстати, о том, какой могла бы быть современная «Волга», можно прочитать здесь.

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20 марта 2018
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