ГАЗ-21 «Волга» возродилась с V12 под капотом

Легендарную «двадцать первую», выпущенную в далеком 1958 году, немецкие кастомайзеры готовили по специальному заказу, от которого впоследствии клиент отказался. По неподтвержденным данным, машину собирали для русского бизнесмена, эмигрировавшего Германию. Теперь автомобиль, построенный на базе Mercedes-Benz S 600, выставлен на продажу.

От оригинальной «Волги» в нем сохранился лишь кузов, и то — его растянули и лишили задних дверей. Салон полностью переработан, обшит дорогостоящей красной кожей, а вместо диванов установлены капитанские кресла.