Названы самые распространенные премиальные автомобили в России

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
По состоянию на начало нынешнего года в нашей стране зарегистрировано порядка 2,7 млн. премиальных автомобилей. То есть на машины этого сегмента приходится 6,5% от общего объема российского парка легковых транспортных средств.
Виктория Базылева

Как показывает статистика, наибольшей популярностью у наших сограждан, предпочитающих премиальные авто, пользуются модели большой немецкой тройки. Чаще всего на российских дорогах можно встретить Mercedes-Benz — на учете стоят порядка 636 900 машин. На втором месте, как ни странно, находится Audi — 615 400 единиц. Замыкает лидерскую тройку соответственно BMW — на автомобилях баварской марки передвигается около 557 500 россиян.

Сильно отстает от своих немецких конкурентов Lexus. По состоянию на начало года в ГИБДД зарегистрировано всего 249 200 машин, об этом сообщает агентство «Автостат». Ни Infiniti, ни Cadillac в лидеры не выбились. Зато в первой пятерке оказалась компания Volvo, позиционирующая себя как самого настоящего производителя авто премиум-класса. Причем «Вольво» на дорогах практически столько же, сколько и «Лексусов» — а именно 244 700 единиц.

автопродажи, авторынок, производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент
13 апреля 2018
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