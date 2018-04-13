Названы самые распространенные премиальные автомобили в России

Как показывает статистика, наибольшей популярностью у наших сограждан, предпочитающих премиальные авто, пользуются модели большой немецкой тройки. Чаще всего на российских дорогах можно встретить Mercedes-Benz — на учете стоят порядка 636 900 машин. На втором месте, как ни странно, находится Audi — 615 400 единиц. Замыкает лидерскую тройку соответственно BMW — на автомобилях баварской марки передвигается около 557 500 россиян.

Сильно отстает от своих немецких конкурентов Lexus. По состоянию на начало года в ГИБДД зарегистрировано всего 249 200 машин, об этом сообщает агентство «Автостат». Ни Infiniti, ни Cadillac в лидеры не выбились. Зато в первой пятерке оказалась компания Volvo, позиционирующая себя как самого настоящего производителя авто премиум-класса. Причем «Вольво» на дорогах практически столько же, сколько и «Лексусов» — а именно 244 700 единиц.