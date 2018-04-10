Объявлена дата премьеры Lexus ES нового поколения

Ожидалось, что новый, уже седьмой по счету Lexus ES дебютирует на моторшоу в Нью-Йорке, однако в Соединенные Штаты японцы автомобиль не привезли. Как оказалось, они приберегли его для Пекинского автосалона, который откроет свои двери для представителей СМИ 25 апреля.

Судя по многочисленным шпионским снимкам, седан обзавелся видоизмененными бамперами и радиаторной решеткой, а также новыми светодиодными фарами с ходовыми огнями, напоминающими по форме бумеранги. Это подтверждается и свежей фотографией, опубликованной накануне изданием Almuraba.

Технические характеристики нового ES держатся в тайне. Предполагается, что машину построили на модульной платформе TNGA — известной по ряду моделей Toyota. По сравнению со своим предшественником седан заметно увеличился в габаритах, но точные размеры пока не приводятся.

О моторах нового ES также ничего не известно, но по предварительным данным, в их числе окажется 3,5-литровый 270-сильный V6. Не исключено, что японцы подготовили и гибридную модификацию.

Добавим, что на сегодняшний день Lexus ES продается в России в трех версиях: ES 200, ES 250 и ES 350. Стартовая цена седана нынешней генерации составляет 2 235 000 рублей.