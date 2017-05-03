В столице начали обновлять дорожную разметку

Как сообщается на сайте столичной мэрии, для нанесения разметки на проезжую часть используется холодный пластик и термопластик. Верхним слоем по всей ширине линии накладываются специальные микроскопические стеклошарики, улучшающие светоотражение.

— Всего нанесут более 2,7 миллиона квадратных метров разметки разных типов, включая разделительные полосы и стрелки направления движения, дублирующие направляющие знаки. В течение весны и лета обновленная разметка появится на 4,5 тысяч объектов улично-дорожной сети, — рассказали в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги». Представители компании также добавили, что работы будут проводиться в ночное время суток, чтобы не доставлять лишние неудобства жителям города.

Напомним также, что Департамент капитального ремонта Москвы начал ремонтные работы на Садовом кольце. В связи с этим движение в центре города вплоть до осени будет сильно затруднено, а существующие парковочные места временно ликвидируются. ЦОДД, в свою очередь, прогнозирует увеличение загруженности дорог до 8−9 баллов в утренние и вечерние часы.