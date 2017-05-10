Почему значительная часть водителей не пойдет на выборы Президента РФ

За гараж площадью 20 кв.м. Владелец должен заплатить налог за 2016 год в размере 716 рублей 53 копейки (кадастровая стоимость бокса чуть больше 700 000 «деревянных»). В общем-то, терпимая по московским меркам сумма. А вот за межгаражные проезды, пандусы и лестницы 210 собственников кооператива обязаны скинуться на общую сумму в 3 083 734 рублей 97 копеек. Если эти 3 «ляма» раскидать на всех, то получается по 14 684 рублей на брата. А вот эта цифра уже сильно напрягает, ведь она в 20,5 раз больше, чем налог за сам гараж. Но в 2018 году ситуация станет еще более абсурдной, ведь каждый гаражник должен будет оторвать от сердца уже 27 667 рублей.

И ведь это не частная проблема одного отдельно взятого кооператива. Таких гаражных многоэтажек — десятки тысяч по всей стране. И владельцы боксов далеко не все «зажиточные крестьяне», разъезжающие на свежих «Лексусах» и «Крузаках». Здесь много и пенсионеров, и инвалидов, и тех, кто стал жертвой «бульдозерного права», когда без решений суда в руины превращались так называемые плоскостные гаражи.

И вот, что любопытно. Точно такие же территории общего пользования есть и в жилых домах: подвалы, лестницы и лестничные площадки, холлы и общие коридоры. Однако владельцев квартир от непомерного оброка спасает пункт 3 статьи 401 Налогового Кодекса РФ, который «не признает объектом налогооблажения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома». Чем, скажите на милость, отличается общие территории в жилой многоэтажке, от гаражной? Да по сути — ничем! И это даже признала Госдума РФ.