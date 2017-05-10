Почему значительная часть водителей не пойдет на выборы Президента РФ

Дурную весть в 2014 году получили владельцы боксов в гаражных многоэтажках: фискалы включили в «Перечень объектов недвижимого имущества, по которым налог на имущество исчисляется от кадастровой стоимости» многоярусные паркинги (в том числе и так называемые «Народные гаражи»). После этого нововведения на один гараж или машиноместо площадью до 25 кв.м. путем внесения понижающих коэффициентов стал начисляться налог в размере 0,1% от «кадастра». А вот за гараж с подвалом, а также на все имущество общего пользования, оформленное в собственность гаражным кооперативом, налоговую ставку задрали в 2016 году аж до 1,3%! Но это еще цветочки, ведь к 2018 году ставку поднимут до 1,5%, а к 2020 году оброк планируют округлить до 2%. Давайте разберем ситуацию на конкретном примере столичного гаражного многоэтажного кооператива на 210 боксов на Ферганской улице.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
За гараж площадью 20 кв.м. Владелец должен заплатить налог за 2016 год в размере 716 рублей 53 копейки (кадастровая стоимость бокса чуть больше 700 000 «деревянных»). В общем-то, терпимая по московским меркам сумма. А вот за межгаражные проезды, пандусы и лестницы 210 собственников кооператива обязаны скинуться на общую сумму в 3 083 734 рублей 97 копеек. Если эти 3 «ляма» раскидать на всех, то получается по 14 684 рублей на брата. А вот эта цифра уже сильно напрягает, ведь она в 20,5 раз больше, чем налог за сам гараж. Но в 2018 году ситуация станет еще более абсурдной, ведь каждый гаражник должен будет оторвать от сердца уже 27 667 рублей.
И ведь это не частная проблема одного отдельно взятого кооператива. Таких гаражных многоэтажек — десятки тысяч по всей стране. И владельцы боксов далеко не все «зажиточные крестьяне», разъезжающие на свежих «Лексусах» и «Крузаках». Здесь много и пенсионеров, и инвалидов, и тех, кто стал жертвой «бульдозерного права», когда без решений суда в руины превращались так называемые плоскостные гаражи.
И вот, что любопытно. Точно такие же территории общего пользования есть и в жилых домах: подвалы, лестницы и лестничные площадки, холлы и общие коридоры. Однако владельцев квартир от непомерного оброка спасает пункт 3 статьи 401 Налогового Кодекса РФ, который «не признает объектом налогооблажения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома». Чем, скажите на милость, отличается общие территории в жилой многоэтажке, от гаражной? Да по сути — ничем! И это даже признала Госдума РФ.
Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам г-н Хор в своем письме от 10 марта 2017 года заверил представителей одного из московских ГСК, что в ходе совершенствования законодательства в налоговой сфере на проблему гаражников всенепременно обратят внимание. Однако другим письмом ведущий консультант аппарата ГД г-жа Дмитриева В.А. Дала четко понять, что нижняя палата заниматься этим вопросом не будет, поскольку «любые предложения по изменению федерального законодательства могут быть реализованы только в случае внесения инициативы соответствующими субъектами права, перечень которых приведен в статье 104 Конституции РФ».
Что аппаратчица имела в виду не совсем понятно если учесть, что именно этой статьей Основного закона право законодательной инициативы закреплены в том числе и за депутатами Госдумы. Другое дело, что п. 3 этой статьи говорит о том, что «законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты … могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ». Понятно, что наше правительство у которого денег нет, скорее всего, даст на законопроект, облегчающий жизнь значительной части автовладельцев, отрицательный отзыв. Но для этого его надо хотя бы написать и попытаться защитить перед Белым домом. Однако у депутатов Госдумы, регулярно рождающих самые фантастические прожекты, на реальное и востребованное законотворчество времени, похоже, просто нет. Хотя в преддверии президентских выборов, на которых, судя по всему, должна быть обеспечена чуть ли не стопроцентная явка избирателей, этот документ был бы весьма кстати…