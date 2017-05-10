Почему значительная часть водителей не пойдет на выборы Президента РФ

Фото Михаил Ковалев
То что автомобилисты в нашей стране давно стали для государства одной из самых жирных «дойных коров» — давно не секрет. С автовладельцев дерут три шкуры через неадекватный транспортный налог; регулярно повышающиеся акцизы на бензин; откровенно грабительскую «автогражданку»; платные дороги и парковки; пресловутый «Платон» и несоразмерные зарплатам и тяжести содеянного штрафы за нарушение ПДД… Однако на достигнутом чиновники решили не останавливаться и нашли еще один честный способ отъема денег у населения. Вернее той части, что владеет гаражами в многоэтажном здании.
Дмитрий Зленко

Дурную весть в 2014 году получили владельцы боксов в гаражных многоэтажках: фискалы включили в «Перечень объектов недвижимого имущества, по которым налог на имущество исчисляется от кадастровой стоимости» многоярусные паркинги (в том числе и так называемые «Народные гаражи»). После этого нововведения на один гараж или машиноместо площадью до 25 кв.м. путем внесения понижающих коэффициентов стал начисляться налог в размере 0,1% от «кадастра». А вот за гараж с подвалом, а также на все имущество общего пользования, оформленное в собственность гаражным кооперативом, налоговую ставку задрали в 2016 году аж до 1,3%! Но это еще цветочки, ведь к 2018 году ставку поднимут до 1,5%, а к 2020 году оброк планируют округлить до 2%. Давайте разберем ситуацию на конкретном примере столичного гаражного многоэтажного кооператива на 210 боксов на Ферганской улице.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

За гараж площадью 20 кв.м. Владелец должен заплатить налог за 2016 год в размере 716 рублей 53 копейки (кадастровая стоимость бокса чуть больше 700 000 «деревянных»). В общем-то, терпимая по московским меркам сумма. А вот за межгаражные проезды, пандусы и лестницы 210 собственников кооператива обязаны скинуться на общую сумму в 3 083 734 рублей 97 копеек. Если эти 3 «ляма» раскидать на всех, то получается по 14 684 рублей на брата. А вот эта цифра уже сильно напрягает, ведь она в 20,5 раз больше, чем налог за сам гараж. Но в 2018 году ситуация станет еще более абсурдной, ведь каждый гаражник должен будет оторвать от сердца уже 27 667 рублей.

И ведь это не частная проблема одного отдельно взятого кооператива. Таких гаражных многоэтажек — десятки тысяч по всей стране. И владельцы боксов далеко не все «зажиточные крестьяне», разъезжающие на свежих «Лексусах» и «Крузаках». Здесь много и пенсионеров, и инвалидов, и тех, кто стал жертвой «бульдозерного права», когда без решений суда в руины превращались так называемые плоскостные гаражи.

И вот, что любопытно. Точно такие же территории общего пользования есть и в жилых домах: подвалы, лестницы и лестничные площадки, холлы и общие коридоры. Однако владельцев квартир от непомерного оброка спасает пункт 3 статьи 401 Налогового Кодекса РФ, который «не признает объектом налогооблажения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома». Чем, скажите на милость, отличается общие территории в жилой многоэтажке, от гаражной? Да по сути — ничем! И это даже признала Госдума РФ.

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам г-н Хор в своем письме от 10 марта 2017 года заверил представителей одного из московских ГСК, что в ходе совершенствования законодательства в налоговой сфере на проблему гаражников всенепременно обратят внимание. Однако другим письмом ведущий консультант аппарата ГД г-жа Дмитриева В.А. Дала четко понять, что нижняя палата заниматься этим вопросом не будет, поскольку «любые предложения по изменению федерального законодательства могут быть реализованы только в случае внесения инициативы соответствующими субъектами права, перечень которых приведен в статье 104 Конституции РФ».

Что аппаратчица имела в виду не совсем понятно если учесть, что именно этой статьей Основного закона право законодательной инициативы закреплены в том числе и за депутатами Госдумы. Другое дело, что п. 3 этой статьи говорит о том, что «законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты … могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ». Понятно, что наше правительство у которого денег нет, скорее всего, даст на законопроект, облегчающий жизнь значительной части автовладельцев, отрицательный отзыв. Но для этого его надо хотя бы написать и попытаться защитить перед Белым домом. Однако у депутатов Госдумы, регулярно рождающих самые фантастические прожекты, на реальное и востребованное законотворчество времени, похоже, просто нет. Хотя в преддверии президентских выборов, на которых, судя по всему, должна быть обеспечена чуть ли не стопроцентная явка избирателей, этот документ был бы весьма кстати…

ОСАГО, бензин, цены на топливо, кризис, платная парковка, транспортный налог, платные дороги
10 мая 2017
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