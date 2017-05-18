ГИБДД будет оформлять аварии по новым правилам

MK
Научно-исследовательский центр проблем безопасности движения Министерства внутренних дел (НИЦ БДД) придумал, как через полицейскую отчетность усилить ответственность дорожников за ДТП.
Алексей Батушенко

Ставшая нарицательной в интернета фраза: «Во всем виноваты дорожники» в ближайшее время может стать девизом работы всей системы ГИБДД. Примерно такой вывод можно сделать, ознакомившись с самой свежей придумкой НИЦ БДД. Сейчас при составлении протокола о ДТП инспектор ДПС фиксирует в специальной форме еще и такие сопутствующие аварии «неудовлетворительные дорожные условия» (НДУ) как состояние проезжей части, освещенность и т. п. На основании этих данных полицейская статистика утверждает, что в 2016 году 41% аварий происходил при наличии этих самых НДУ, а в первом квартале 2017 -го их насчитали почти 55%.

Такой всплеск подобного рода аварий объясним, конечно, традиционно «убитыми» по весне дорогами страны, но даже с учетом сезонного фактора — выглядит уж совсем как-то чересчур. Однако полицейский НИЦ считает, что существующая практика не позволяет собирать по-настоящему полную статистику о ситуации. И там предлагают радикально расширить перечень недостатков окружающей действительности, которые необходимо заносить в протокол при оформлении ДТП. Объективность освещения недоработок и провалов в работе ответственных за дороги служб и организаций предлагается довести высшей степени, заставив инспекторов ДПС отмечать в карточках учета еще больше сопутствующих ДТП обстоятельств.

MK

Таких как наличие луж и грязи на проезжей части, а также посторонних предметов на асфальте и обочинах, состояние тротуаров, целостность бордюров, правильность расположения близлежащей остановки общественного транспорта, наличие (отсутствие) люков подземных коммуникаций, трещин и колейности в покрытии, наличие зеленых насаждений вдоль дороги, правильность установки дорожных знаков, в том числе временных и прочих деталей пейзажа. Трудно не согласиться, что правильность установки дорожных знаков или вечная лужа на асфальте самым прямым образом могут повлиять на аварийность на данном участке дороги. Непонятно, какое отношение к описываемому инспектором ДТП имеет сохранность бордюров или валяющаяся на обочине, старая покрышка, например.

MK

А рядовым автомобилистам, разбивающим подвеску в замаскированных лужами ухабах и «попадающим» на штрафы из-за закрывающих дорожные знаки деревьев, ничего полезного новая статистика ГИБДД не даст. Ведь даже если ты на машине влетел в яму, не заделанную вовремя дорожниками и сломал колесо суд, скорее всего, примет решение в духе «сам дурак» — мол, надо было тормозить перед препятствием, как того требует Правила дорожного движения. С учетом этого обстоятельства гаишные предложенияня выглядят, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», лишь как способ собрать больше «компромата» на организации, обслуживающие дорожную сеть. Ведь чем больше будет зафиксировано ДТП при неудовлетворительных дорожных условиях, тем больше появится возможностей у региональных гаишников сваливать на дорожников хотя бы часть ответственности за высокую аварийность на том или ином участке дороги. Модернизированная статистика дорожных происшествий станет отличным пополнением арсенала ГИБДД в межведомственных бюрократических войнах.

авария, ДТП, ремонт, ГИБДД
18 мая 2017
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