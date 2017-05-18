ГИБДД будет оформлять аварии по новым правилам

Ставшая нарицательной в интернета фраза: «Во всем виноваты дорожники» в ближайшее время может стать девизом работы всей системы ГИБДД. Примерно такой вывод можно сделать, ознакомившись с самой свежей придумкой НИЦ БДД. Сейчас при составлении протокола о ДТП инспектор ДПС фиксирует в специальной форме еще и такие сопутствующие аварии «неудовлетворительные дорожные условия» (НДУ) как состояние проезжей части, освещенность и т. п. На основании этих данных полицейская статистика утверждает, что в 2016 году 41% аварий происходил при наличии этих самых НДУ, а в первом квартале 2017 -го их насчитали почти 55%.

Такой всплеск подобного рода аварий объясним, конечно, традиционно «убитыми» по весне дорогами страны, но даже с учетом сезонного фактора — выглядит уж совсем как-то чересчур. Однако полицейский НИЦ считает, что существующая практика не позволяет собирать по-настоящему полную статистику о ситуации. И там предлагают радикально расширить перечень недостатков окружающей действительности, которые необходимо заносить в протокол при оформлении ДТП. Объективность освещения недоработок и провалов в работе ответственных за дороги служб и организаций предлагается довести высшей степени, заставив инспекторов ДПС отмечать в карточках учета еще больше сопутствующих ДТП обстоятельств.