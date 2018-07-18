Почему снизилась аварийность на подмосковных трассах

Учитывая данные за 2017 год, можно сказать, что этот показатель уменьшился на 84 аварии. А это значит, что и пострадавших тоже стало меньше, если верить статистике — на 26%. Речь идет только о дорогах в Московской области.

Самые обнадеживающие цифры зафиксированы на трассах М-5 «Урал», где количество ДТП снизилось на 48%, М-8 «Холмогоры», безопасность которой повысылась на 10%, и М-9 «Балтия» — на этой магистрали аварий стало меньше на 4%. Кроме того, положительная тенденция наблюдается на А-107 «Московское малое кольцо» (на 11%) и А-108 «Московское большое кольцо» (на 3%), на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 43%), на Щелковском (на 32%), Симферопольском (на 28%) и на Дмитровском шоссе (на 10%).

По утверждению Федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль», в ведомстве которого находятся эти дороги, повысить уровень безопасности удалось благодаря модернизации дорожной инфраструктуры: в прошлом году было отремонтировано 289 километров дорог, 18 мостов и путепроводов, а также обустроено 6 км отбойников, 5 км тросового и 7 км пешеходного ограждений и установлено 17 светофоров.

До конца этого года компания планирует отремонтировать 130 км федеральных трасс Подмосковья, на 173 км дорог нанести защитные слои износа и привести в порядок 18 мостов.