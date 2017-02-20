«День защитника отечества» может быть очень опасным для водителей

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Постарайтесь быть как можно менее активными за рулем на этой неделе — спокойной обещает быть только пятница, предупреждает эксперт портала «АвтоВзгляд» мастер фэн шуй Жанна Вэй. Кроме того, автовладельцев могут ждать неприятные сюрпризы не только на дороге.

Жанна Вэй

Резкие необдуманные маневры и, как следствие, увеличение числа аварий — бич этой недели, утверждает г-жа Вэй. Более того, неделя с 20 по 26 февраля может принести неприятные сюрпризы и в около автомобильной жизни. Так, нс стоит назначать на эту неделю разбирательств с государственными органами — фортуна, скорее всего, будет не на вашей стороне.

20 февраля, понедельник — в целом неплохой день, однако он не прощает излишней активности в действиях — старайтесь не допускать быстрых перестроений. В этот день выгоднее быть продавцом, чем покупателем.

21 февраля, вторник — день повышенной аварийности, ваше внимание должно быть сосредоточено только на дороге.

22 февраля, среда — взвешенные, обдуманные маневры на дороге помогут улучшить аварийную статистику дня.

23 февраля, четверг — уровень аварийности остается достаточно высоким. Постарайтесь обойтись без крупных покупок сегодня. Сама энергетика дня велит праздновать «День защитника отечества» без машины.

24 февраля, пятница — сегодня как раз удача находится на стороне покупателя. Более-менее спокойный день в смысле ДТП.

25 февраля, суббота — день может спровоцировать рост личных конфликтов между участниками дорожного движения — будьте сдержанными и помните, что никто не идеален. Даже вы.

26 февраля, воскресенье — крайне нежелательно устраивать сегодня гонки на дороге. Если вам почти всегда кажется, что все едут очень медленно, выезжайте сегодня пораньше и наслаждайтесь пустыми улицами.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога
20 февраля 2017
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