«День защитника отечества» может быть очень опасным для водителей

Резкие необдуманные маневры и, как следствие, увеличение числа аварий — бич этой недели, утверждает г-жа Вэй. Более того, неделя с 20 по 26 февраля может принести неприятные сюрпризы и в около автомобильной жизни. Так, нс стоит назначать на эту неделю разбирательств с государственными органами — фортуна, скорее всего, будет не на вашей стороне.

20 февраля, понедельник — в целом неплохой день, однако он не прощает излишней активности в действиях — старайтесь не допускать быстрых перестроений. В этот день выгоднее быть продавцом, чем покупателем.

21 февраля, вторник — день повышенной аварийности, ваше внимание должно быть сосредоточено только на дороге.

22 февраля, среда — взвешенные, обдуманные маневры на дороге помогут улучшить аварийную статистику дня.

23 февраля, четверг — уровень аварийности остается достаточно высоким. Постарайтесь обойтись без крупных покупок сегодня. Сама энергетика дня велит праздновать «День защитника отечества» без машины.

24 февраля, пятница — сегодня как раз удача находится на стороне покупателя. Более-менее спокойный день в смысле ДТП.

25 февраля, суббота — день может спровоцировать рост личных конфликтов между участниками дорожного движения — будьте сдержанными и помните, что никто не идеален. Даже вы.

26 февраля, воскресенье — крайне нежелательно устраивать сегодня гонки на дороге. Если вам почти всегда кажется, что все едут очень медленно, выезжайте сегодня пораньше и наслаждайтесь пустыми улицами.