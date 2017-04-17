Чего опасаться водителям на этой неделе

17 апреля, понедельник — в целом неспокойный день, однако он хорошо подходит для обращений в государственные инстанции, так же вы сможете неплохо заработать на продаже. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «4».

18 апреля, вторник — день спокойный и ровный, однако водителям все же лучше не не рисковать понапрасну и не лезть на рожон. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «5».

19 апреля, среда — не слишком хороший день для тех, кто отправляется в дальнюю дорогу. Постарайтесь хорошо отдохнуть накануне. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «2».

20 апреля, четверг — день благоволит продавцам. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «5».

21 апреля, пятница — день с размеренной и спокойной энергетикой. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «1»; покупка — «1»; продажа — «4».

22 апреля, суббота — возможен рост числа аварий, особенно мелких. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

23 апреля, воскресенье — чем меньше активности, тем меньше незапланированных изменений с вами произойдет. Внимание водителей — «4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «1»; покупка — «4»; продажа — «3».